1 maja - skąd się wzięło Święto Pracy?

Dzisiejsze święto pracy ma swoje korzenie w tragicznych wydarzeniach. 1 maja 1886 roku w Chicago na ulicę wyszli robotnicy, domagając się lepszych warunków pracy. Pracowali po 12 godzin dziennie i nie mieli żadnych zabezpieczeń socjalnych. Rozpoczęte pokojowo demonstracje trwały kilka dni, w trakcie których wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

Zostały one jednak krwawo stłumione 4 maja przez policję. Po wyciszeniu zamieszek ich główni prowodyrzy stanęli przed sądem i zostali skazani na śmierć. Ich ofiara nie poszła jednak na marne.

Trzy lata później II Międzynarodówka Komunistyczna podczas kongresu w Paryżu ustanowiła 1 maja Świętem Pracy, aby upamiętnić tragiczne wydarzenia w Chicago. Już w kolejnym roku obchodzono je w wielu krajach na świecie.

Święto Pracy w Polsce

Polska była jednym z tych krajów, które obchodziły Święto Pracy już w 1890 roku. Początkowo obchody wcale nie miały biesiadnego i wesołego charakteru. Były to raczej demonstracje robotnicze i strajki. W Warszawie strajkowało wtedy 8000 robotników, domagając się 8-godzinnego dnia pracy. Od tego czasu święto obchodzone było co roku, we wszystkich zaborach oraz po uzyskaniu niepodległości, mimo że często kończyło się starciami z policją.

Po wojnie, po zmianie władzy, zmieniło się też podejście do Święta Pracy w Polsce. Od 1950 1 maja jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. W czasach PRL-u była to okazja do pokazania związku władzy z robotnikami poprzez huczne pochody pierwszomajowe.

Obecnie demonstracje w tym dniu organizują najróżniejsze ruchy, głównie lewicowe. Większość ludzi traktuje to jako dodatkowy dzień wolny i okazję do wyjazdu.

Majówka 2024. Gdzie i jak świętuje się 1 maja?

1 maja jako święto ludzi pracujących obchodzone jest w wielu krajach. W Europie oprócz Polski świętuje się we Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Słowacji, Słowenii i w Rosji. Wszędzie 1 maja wygląda nieco inaczej - w Niemczech to święto grilla, w Rosji - hucznych pochodów, w Finlandii - zabaw na wolnym powietrzu. Widowiskowo ten dzień wygląda w Grecji, gdzie ludzie puszczają w niebo kolorowe latawce i przystrajają domy kwiatami.

Święto Pracy nie ogranicza się do Europy. Obchodzi się je w Panamie, Meksyku, Argentynie, Brazylii, Chinach czy Pakistanie. Dla Chińczyków to moment, kiedy odwiedzają swoje rodzinne strony, czasem położone w odległych prowincjach. W Meksyku w niektórych miejscach czci się wtedy osły, okazując im szacunek za ciężką pracę. Ubrane w odświętne szaty zwierzęta są wyprowadzane przez właścicieli na ulice, tworząc wyjątkowy pochód.

Paradoksalne jest to, że w USA Święto Pracy obchodzi się nie 1 maja, ale w pierwszy poniedziałek września. A przecież to tu wszystko się zaczęło. Amerykanie nie chcieli jednak, by tak ważne święto kojarzyło się z tragicznymi wydarzeniami z 1886 roku, więc przenieśli obchody, by móc świętować w atmosferze radości, nie urażając przy tym nikogo. Tradycję wrześniowego świętowania Stany przyjęły od Kanady. Łączy ona dzień ludzi pracy z nieoficjalnym końcem lata, a w zasadzie wakacji. Tego dnia w wielu miastach odbywają się parady pracowników w strojach roboczych. Jest to też okazja do spotkań przy amerykańskim barbeque i wyjazdów za miasto na kempingi. Reklama