Majówka 2024 to 1 maja wypadający w środę (dzień wolny od pracy), 2 maja (dzień pracujący) i 3 maja wypadający w piątek (wolne od pracy). Przy "zlepieniu" dwóch ustawowo wolnych od pracy dni z weekendem i urlopem w czwartek 2 maj tegoroczna majówka to pięć dni wolnego . Jednym z nich jest Święto Narodowe Trzeciego Maja , którego obchody związane są z wieloma ciekawostkami.

3 maja - dzień wolny od pracy. Co to za święto?

3 maja 1791 roku podpisano na zamku Królewskim w Warszawie konstytucję . Był to drugi na świecie i pierwszy w Europie tego typu dokument. Zmienił on ustrój państwa w monarchię konstytucyjną , czyli taką, która obecnie obowiązuje np. w Wielkiej Brytanii.

Święto Narodowe Trzeciego Maja. Historia powstania

Niestety Polacy nie mogli długo cieszyć się z nowo ustanowionego święta, ponieważ już w 1795 roku doszło do III rozbioru, a Polska zniknęła z mapy Europy. Przez ponad 100 lat trzej zaborcy zakazywali obchodów 3 maja. To właśnie wówczas święto to zyskuje nieco inne znaczenie i staje się symbolem walki z oprawcami oraz wolności i niezależności narodu polskiego. Przez cały okres zaborów, pomimo zakazu, Polacy próbowali przypominać 3 maja o polskiej historii, co nierzadko kończyło się aresztowaniem lub deportacją.