Polskie, biało-czerwone barwy, jak i flagi innych państw, które 1 maja 2004 roku wstąpiły do Unii Europejskiej, zostaną wyświetlone we wtorek na rzymskim Koloseum. Stanie się to z inicjatywy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Włoszech. 20-lecie obecności naszego kraju w UE dostrzegła też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przyznała, że po wstąpieniu Polski do UE Niemcy mieli pewne obawy.