Hołownia od początku obecnego prezydenckiego wyścigu jest zupełnie poza konkursem. Jakby biegł sobie po jakimś całkiem innym torze. Kto winien? Głupio poiwiedzieć, ale najbardziej to… on sam.

Jesienią 2023 roku miał w ręku wszystkie asy z talii. To od decyzji Trzeciej Drogi zależało, czy Donald Tusk zdoła sklecić większość parlamentarną i odsunąć PiS od władzy.

Wtedy można było jeszcze w to uwierzyć

Gdyby Hołownia był politykiem doświadczonym a nie żółtodziobem debiutantem, to by wtedy wyszedł z propozycją w stylu "obecność w koalicji w zamian za kandydaturę na prezydenta". Tusk puściłby wpierw na Hołownię wszystkich swoich medialnych zagończyków, którzy wymyślaliby liderowi TD od (pardon my french) "kałowni". Nie byłoby też miesiąca miodowego z "Sejmflixem" i paru pieszczących ego Szymona chwil w glorii "gigachada" oraz rundy honorowej w TVN-ach i TOK FM.