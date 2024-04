PiS-owcy wygrali, więc rzucili się sobie do gardeł

Walka o Warszawę została przegrana z kretesem, ale nawet ona nie zniszczyła kandydata PiS. Tobiasz Bocheński wychodzi z niej jako młoda (jak na standardy) i lubiana przez prawicowy elektorat nowa twarz w pierwszoligowej polityce. Uczciwie mówiąc, w Warszawie otrzymał tyle, ile kandydat prawicy otrzymać może. Aresztowania, pomstowania, naparzanka medialna teraz już także w "odzyskanej" TVP, nic nie zmieniły w notowaniach. Nie ruszyły elektoratu. Jest baza by budować. By wygrać kolejne wybory, sięgając po elektorat centrowy zniechęcony rządami i oczywistym drwieniem z prawdy przez premiera Tuska. Tyle, że wątpliwe by się to ziściło. Niestety, zdjęcia z wieczoru wyborczego i to, co się działo po nim, więcej mówią o kondycji tej formacji niż wynik wyborczy.

Reklama