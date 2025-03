Kandydat PiS, który nie jest w stanie dogonić poparcia wystawiającej go w wyborach partii, ściga się dziś wyłącznie ze Sławomirem Mentzenem i potrzebuje zaistnieć w świadomości szerszego elektoratu prawicowego, by wywalczyć upragnione drugie miejsce.

Fakt, że do marszu władzy, który odbędzie się tydzień przed wyborami, wezwał Donald Tusk, może być pewnym mankamentem. Gdyby zrobił to Rafał Trzaskowski, mógłby liczyć na szersze poparcie dla tej inicjatywy i odklejenie własnej osoby od bezpośrednich skojarzeń z rządem, który ma swoje kłopoty i swój negatywny elektorat. Być może jest jeszcze czas na to, by to prezydent Warszawy "odebrał" marsz Tuskowi, bo wtedy rzeczywiście będzie miał on wymiar prezydencki.