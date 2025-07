W systemie znajdują się także oceny ze świadectwa i lista dodatkowych osiągnięć, jeśli uczeń ma takie na swoim koncie. Platforma służy również do wypełniania i wysyłania wniosku w rekrutacji do szkół średnich.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, a co za tym idzie nie można także go poprawiać. Ósmoklasista musi podejść do testu, gdyż jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie ma tu progu zaliczeniowego.