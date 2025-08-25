Najwyższa Izba Kontroli niecały miesiąc temu alarmowała o błędach popełnianych przez egzaminatorów podczas sprawdzania matur. W latach 2021-2024 system miał nie działać tak, jak powinien. Po kontroli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu okazało się, że co piąty egzaminator poznańskiego OKE "popełniał błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych, a od 10 proc. do 18 proc. egzaminujących popełniało błędy techniczne".

"W OKE w Poznaniu 40 proc. wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem i koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości. W całym kraju dotyczyło to 25 proc. takich przypadków. Dla wielu maturzystów zaniżenie oceny mogło oznaczać straconą szansę na studia" - informowała NIK.

Matura 2025. Masowo składają wnioski o wgląd w egzaminy

Uczniowie od lat, gdy tylko otrzymają wyniki matury i egzaminu ósmoklasisty, masowo składają wnioski o wgląd w swoje prace. Często do przejrzenia arkuszy zatrudniają korepetytorów i nauczycieli, którzy w ten sposób latem dorabiają.

Jak pisaliśmy w Interii, osoby, które te prace w tym roku widziały i pisały do OKE prośby o ich ponowne sprawdzenie, trafiały na przypadki ewidentnych błędów egzaminatora. W ich ocenie wielu uczniów zostało surowo potraktowanych. Bywało, że podobne do siebie prace były sprawdzane w nierówny sposób.

W połowie lipca zebraliśmy wstępne dane z prawie wszystkich Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Pytaliśmy o matury i egzamin ósmoklasisty. Na tamten moment tysiące wniosków o wgląd do egzaminów i setki odwołań od wyników wpłynęło do komisji w całym kraju. Nieznane były jeszcze informacje na temat decyzji o zmianie liczby punktów po tych odwołaniach.

Teraz otrzymaliśmy pełniejsze dane. Warto podkreślić, że wglądy wciąż trwają i uczniowie mają jeszcze szansę na poprawę wyników egzaminów.

Z informacji, które otrzymaliśmy z większości OKE wynika, że decyzje o zmianie wyniku egzaminu - maturalnego lub ósmoklasisty - można liczyć w tysiącach.

Odwoływali się od wyników egzaminów. Zapadły decyzje

OKE Jaworzno przekazało nam następujące dane. W przypadku egzaminu ósmoklasisty złożono 1467 wniosków o wgląd, dokonano 1111 wglądów, następnie złożono 434 wnioski o weryfikację sumy punktów, a decyzji o zmianie wyników zapadło 248.

Jeśli chodzi o egzamin maturalny, tu wniosków o wgląd było znacznie więcej, bo aż 7772, a samych wglądów przeprowadzono 5470. Wniosków o weryfikację sumy punktów było 2308, a decyzji o zmianie wyników: 607.

59 zmian wyników dokonano w przypadku języka polskiego na poziomie podstawowym i 11 zmian w przypadku matematyki na poziomie podstawowym - to dwa najczęściej weryfikowane przedmioty.

Dyrektor Robert Wanic przekazał nam jeszcze, że zmiany w ostatecznym wyniku - zarówno w egzaminie ósmoklasisty jak i maturalnym - dotyczyły najczęściej 1-2 punktów. Wynikały z błędów technicznych egzaminatora - na przykład nie zakodował odpowiedzi zdającego na karcie odpowiedzi, czy też błędów technicznych zdającego, który też tych odpowiedzi zapominał przenieść. Były też "błędy merytoryczne egzaminatorów", czy też problemy związane z niezgłoszeniem przez zdającego przed egzaminem dysleksji lub dyskalkulii.

Zmiany w arkuszach maturalnych. "Nie oddaje skali"

OKE Wrocław zastrzega, że jest jeszcze w trakcie wszystkich procedur i ma przed sobą ustalony wgląd dla ponad tysiąca przystępujących do egzaminu maturalnego i kilkudziesięciu zdających egzamin ósmoklasisty.

Na ten moment do tej komisji - w przypadku egzaminu ósmoklasisty - wpłynęły 1084 wnioski o wgląd i 430 wnioski o weryfikację sumy punktów. W 155 arkuszach dokonano zmiany. Natomiast o wgląd w maturę wpłynęło 3400 wniosków, następnie 1300 o weryfikację sumy punków, po czym w 257 arkuszach dokonano zmiany.

Ta OKE podkreśla jednak, że zdający odwołują się od zadań, nie arkuszy, więc "informacja o liczbie zmian w arkuszach nie oddaje rzeczywistej skali uwzględnionych odwołań".

W OKE w Warszawie wglądy również trwają i z tego miejsca nie otrzymaliśmy informacji o tym, ile zapadło decyzji o zmianie liczby punktów. Wiemy natomiast, że dotychczas wpłynęły tu odpowiednio 4182 wnioski o wgląd do egzaminu ósmoklasisty (o 1871 więcej niż w ubiegłym roku) oraz 16328 wniosków o wgląd do egzaminu maturalnego (o 5359 więcej) - w obu egzaminach najwięcej z języka polskiego (odpowiednio 1874 i 2532 wniosków). O weryfikację sumy punktów egzaminu ósmoklasisty wpłynęło 1108 wniosków, a w przypadku egzaminu maturalnego 3935 wniosków.

Otrzymaliśmy jeszcze informację od OKE w Krakowie i w Łodzi o tym, że dane nie są jeszcze dostępne, a podsumowania mogą być przekazane jesienią.

Biologia i chemia z największym odsetkiem podniesień

OKE Łomża przekazała nam, że wpłynęło do niej 566 wniosków o wgląd do egzaminu ósmoklasisty, 132 o weryfikację sumy punktów, a zmiana wyniku nastąpiła 54 razy. Natomiast w przypadku matury wniosków o wgląd otrzymano 3936. Wniosków o weryfikację natomiast było 1067, a zmiana wyniku nastąpiła w 150 przypadkach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podała, że wpłynęło do niej 1600 wniosków o wgląd w egzamin ósmoklasisty. Z języka polskiego było ich 704 - z czego w przypadku 23,44 proc. zawnioskowano o ponowne sprawdzenie pracy, a w przypadku 10,8 proc. zapadła decyzja o zmianie wyniku. Z matematyki wniosków o wgląd było 530, 8,3 proc. z nich ponownie sprawdzono i w przypadku 3,21 proc. zmieniono wynik. Jeśli chodzi o język angielski: było 366 wniosków o wgląd, 10,38 proc. ponownie sprawdzonych i w przypadku 2,19 proc. zdecydowano o zmianie wyniku.

Mamy też tutejsze dane dotyczące matur. Wpłynęło 11200 wniosków o wgląd. Z matematyki było ich 2338, z czego 11,04 proc. sprawdzono ponownie, a decyzji o zmianie wyniku było 1,58 proc. Z języka polskiego wniosków o wgląd wpłynęło 2848, 20,47 proc. zawnioskowało o ponowne sprawdzenie pracy i w przypadku 5,76 proc. wynik zmieniono. Język angielski - tu mamy 1831 wniosków o wgląd, 11,63 proc. wniosków o ponowne sprawdzenie pracy i 1,15 proc. decyzji o zmianie wyniku.

Ciekawie przedstawia się chemia i biologia - dwa przedmioty ścisłe, w przypadku których na poziom arkuszy narzekali maturzyści. Biologia - na 1839 wniosków o wgląd 35,24 proc. prac sprawdzono ponownie i aż w przypadku 14,03 proc. zmieniono wynik. Chemia podobnie - wpłynęło 1385 wniosków o wgląd, następnie 23,83 proc. wniosków o ponowne sprawdzenie i zapadło 10,11 proc. decyzji o zmianie wyniku.

"Odsetek podniesień ze wszystkich przedmiotów (maturalnych - przyp. red.) do liczby przeprowadzonych egzaminów wynosi 0,32 proc." - informuje OKE.

