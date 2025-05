Egzaminy ósmoklasisty dobiegły końca. O godz. 14 na stronie CKE pojawił się arkusz ostatniego, z którym mierzyli się uczniowie - z języka obcego nowożytnego. Większość uczniów, bo 98,4 proc., pisała test ze znajomości języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2025, język angielski. Anglistka ocenia

- Poziom egzaminu nie był zaskoczeniem, to było A2+, czyli odrobinę wyższy niż w zeszłym roku, ale nie jakoś znacząco. Właściwie był bardzo zbliżony do wcześniejszych egzaminów - mówi Interii Monika Pałucka, anglistka znana w sieci jako pani.english, która na swoich kursach od lat przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Pytamy też o dodatkowy czas, który od tego roku mają na egzaminach ósmoklasisty uczniowie. - Wielu osobom naprawdę to pomogło. Robiłam ankietę na Instagramie i wiele osób z niego skorzystało - zaznacza anglistka.

Idąc od końca, czyli od najwyżej punktowanego zadania, ocenia: - Zadanie z mailem było bardzo typowe: trzeba było napisać o jakimś problemie, zaprosić kogoś i zaproponować wspólne spędzenie czasu. Takie formy pojawiały się już wcześniej.

Język angielski na egzaminie ósmoklasisty. Arkusz CKE, zadania otwarte. Słówko z wyższego poziomu

- Zadanie 13 również nie było trudne. Trzeba było przetłumaczyć fragmenty podane w nawiasach na język angielski. Mamy do stworzenia słówko w czasie Past Simple, "rower mojego brata" czyli konieczność dodania końcówki "-s", oraz poprawne użycie słowa "enough" czyli "long enough". Wszystko to omawiałam z uczniami, dla mnie nie było to żadnym zaskoczeniem - mówi nauczycielka.

Zdziwiła ją jedna rzecz w poleceniu 10. - Czytamy tam, że główni bohaterowie to troje dzieci, które muszą opuścić swój dom w mieście i zamieszkać na wsi po tym, jak nagle - i tu należało wpisać - znika ich ojciec. Trzeba było znać słówko "disappear". Według słownika dictionary.cambridge.org to słowo jest na poziomie B1, więc może to mnie trochę zaskoczyło - komentuje Monika Pałucka.

- Idąc dalej - zadanie dziewiąte było bardzo tradycyjne, bez zaskoczeń. Ósme zadanie - spodziewałam się, że może być trudniejsze, ale nie było. Zazwyczaj to jedno z trudniejszych zadań dla uczniów, ale tym razem było dosyć logiczne - trzeba było połączyć zdania i słówka w odpowiedni sposób - wskazuje.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Zadanie siódme. "Mogło być trudne, mylące"

Jej zdaniem w zadaniu siódmym jeden z elementów mógł być problematyczny. Chodzi o notatkę napisaną do Jima przez mamę. - Tam rzeczywiście mogło być trudno. Mama napisała wiadomość z prośbą, żeby chłopak odwiózł Amy na urodziny do przyjaciółki. Poprawna odpowiedź to "dawanie instrukcji", ale tak naprawdę w mojej ocenie tu była prośba, a nie instrukcje, jak coś zrobić.

- To mogło być mylące, bo chociaż instrukcja faktycznie jest zawarta, można się było spodziewać odpowiedzi bardziej wskazującej, że chodzi o prośbę. Moim zdaniem było to trochę podchwytliwe - ocenia anglistka.

Mówi jeszcze o dwóch zadaniach: - W szóstym mamy czasowniki modalne i stronę bierną - to często pojawia się na egzaminie. Piąte proste, chyba najprostsze w całym arkuszu.

Egzamin ósmoklasisty, język angielski. Poziom "nieco wyższy"

Podsumowując: - Egzamin był na nieco wyższym poziomie, ale zbliżonym. Wielkich zaskoczeń nie ma. Bardzo ważne, że mail był podobny do dotychczasowych.

A jak czują to uczniowie? - Ich zdania jak zawsze są podzielone, ale z tego, co usłyszałam wynika, że w ich ocenie egzamin był średniej trudności - ani bardzo łatwy, ani bardzo trudny.

Czarnek o komunikacie NASK w sprawie wyborów: Mowa o spotach hejtujących Nawrockiego i Mentzena, a promujących Trzaskowskiego Polsat News Polsat News