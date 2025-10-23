Spis treści: Egzamin ósmoklasisty. Nowy termin. Kiedy zmiany? Egzamin ósmoklasisty. Skąd zmiana terminu? Egzamin ósmoklasisty w kwietniu. Zmiana dla uczniów Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin bez zmian

Egzamin ósmoklasisty. Nowy termin. Kiedy zmiany?

Spora rewolucja w egzaminie ósmoklasistów ma nastąpić w roku szkolnym 2026/2027. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw przyjętych przez rząd w październiku. Zgodnie z tymi egzamin ósmoklasisty w 2027 roku odbędzie się w kwietniu.

Do tej pory egzaminy ósmoklasistów przeprowadzane były, podobnie jak matura, w maju. Niemniej jednak, jak tłumaczy minister edukacji Barbara Nowacka, zapytana o zmiany przez Polską Agencję Prasową, egzamin został przeniesiony na maj z powodu pandemii COVID-19. Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zorganizowano bowiem w 2019 roku po reformie likwidującej gimnazja. Odbył się on wówczas nie w maju, a właśnie w kwietniu, dokładnie w dniach 15-17.

Egzamin ósmoklasisty. Skąd zmiana terminu?

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty z maja na kwiecień, zaplanowana od roku szkolnego 2026/2027, wynika z kilku kluczowych przesłanek organizacyjnych i administracyjnych. Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna, głównym celem tej korekty jest usprawnienie procesu ogłaszania wyników egzaminu oraz zwiększenie efektywności pracy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Nie jest tajemnicą, że te w maju są przeciążone ze względu na równoległe przygotowania i obsługę egzaminów maturalnych. Jeśli nie dojdzie do zmian, w 2027 roku do matur i egzaminów ósmoklasisty przystąpi ponad 800 tys. uczniów.

Przesunięcie egzaminu ósmoklasisty ma umożliwić ogłoszenie wyników już w połowie czerwca. To z kolei pozwoli uczniom i ich rodzicom na wcześniejsze wglądy do prac, składanie ewentualnych odwołań od egzaminów oraz spokojniejsze uczestnictwo w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W obecnym systemie wyniki egzaminu ósmoklasisty publikowane są na początku lipca, co często koliduje z terminami ogłoszenia list przyjętych do szkół średnich. W przypadku konieczności korekty punktacji może to prowadzić do niepotrzebnych komplikacji i stresu. A jak zauważa reporterka Interii Magdalena Raducha, odwołań od wyników egzaminów z roku na rok jest coraz więcej. Wcześniejsze wyniki mają więc pomóc w bardziej sprawiedliwym i przejrzystym procesie rekrutacyjnym. Tym bardziej że rekrutacje odbywają się w sezonie urlopowym nauczycieli, którzy mają sześć tygodni ciągłego urlopu. W tym czasie szkołom trudno zorganizować komisję rekrutacyjną.

Egzamin ósmoklasisty w kwietniu. Zmiana dla uczniów

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty spotkała się z krytyką części środowiska nauczycielskiego, a także rodziców. Nie da się bowiem ukryć, że wcześniej pisany test to jednocześnie mniej czasu na przygotowanie w ósmej klasie. To może wpłynąć na realizację podstawy programowej. Szczególnie w tych przedmiotach, które wymagają stopniowego wprowadzania trudniejszych zagadnień. W praktyce uczniowie ósmych klas będą mieć około dwóch tygodni mniej czasu na przygotowania do egzaminu.

Kolejna ważna kwestia, która budzi wątpliwości rodziców i nauczycieli, to odpowiedź na pytanie, co po egzaminie ósmoklasisty. Pojawiają się bowiem obawy, że po jego napisaniu uczniowie nie będą mieli już motywacji do dalszej nauki. A po egzaminie ósmoklasisty przeprowadzonym w kwietniu pozostaną jeszcze dwa miesiące obowiązku szkolnego.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin bez zmian

W obecnym roku szkolnym, czyli 2025/2026, egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 11-13 maja 2026 r.

Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim, potem matematyką, a na końcu zmierzą się z wybranym językiem obcym.

