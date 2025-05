Egzamin ósmoklasisty 2025 jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową i stanowi jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

We wtorek uczniowie podchodzili do egzaminu z języka polskiego . Test zakończył się o godz. 11:30.

Tekst będzie aktualizowany. Zapraszamy do śledzenia!

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych niemal 355 tys. uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół.

W środę uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki , a w czwartek - z języka obcego nowożytnego .

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do majowego egzaminu, to będzie go pisał w terminie dodatkowym - 10-12 czerwca.