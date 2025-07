Lawina wniosków o wgląd do egzaminów. Zamieszanie w komisjach w całym kraju

Aleksandra Zderska na co dzień uczy języka angielskiego w szkole Akademia Słowa, której jest właścicielką. Od trzech lat lipiec wygląda u niej nieco inaczej. To wtedy pomaga maturzystom analizować wyniki egzaminu i - jeśli jest taka potrzeba - przygotowuje z nimi odwołania.

Jak mówi Interii, nie reklamowała się szeroko, a mimo to zgłasza się do niej mnóstwo chętnych. - W tym roku już blisko 45 uczniów. Zapytania wciąż spływają - dodaje.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i wyniki matury 2025. Lawina wniosków

Widziała już kilka prac maturzystów, którzy są po wglądach. Przyznaje, że niektóre były po prostu słabe, bez możliwości zdobycia dodatkowych punktów. - W kilku innych przypadkach ocena wydaje się nieco surowsza, ale w granicach interpretacji.Trafiłam też na przypadki ewidentnego błędu egzaminatora.

- W zadaniu otwartym udzielono odpowiedzi, która nie była ujęta w kluczu jako akceptowalna, a mimo to jest poprawna i powszechnie używana w języku. Mam wrażenie, że zadziałało tu tak zwane myślenie tunelowe albo podejście typu: klucz jako wyrocznia - bez refleksji nad szerszym kontekstem językowym - komentuje.

- Druga sytuacja dotyczyła odpowiedzi niegramatycznej, która zwykle nie zostałaby uznana przez większość egzaminatorów. Tymczasem w pracy uczennicy, która nie posiada żadnych orzeczeń ani dostosowań, za tę wypowiedź przyznano punkt - opowiada. Przypomina, że to, co zostało już ocenione, nie może zostać pomniejszone.

Ma też taką refleksję: - Zdarzają się bardzo równe poziomem prace: w jednej 0 punktów za spójność, a w drugiej 1/2. Mimo bardzo dokładnych kryteriów, moim zdaniem, wciąż jest przestrzeń na subiektywizm egzaminatora.

Język polski wielkim problemem. Rodzice zdziwieni

Odwołania od wyników egzaminów pisze też Natalia Mikołajczyk. Działa w social mediach jako xnatkapolka, jest polonistką, nie pierwszy rok zajmuje się tematem. Pomaga zarówno ósmoklasistom, jak i maturzystom.

W ubiegłym roku, mniej więcej o tej porze, otrzymała około 100 zapytań o pomoc, a obecnie ma ich już około 200. Łącznie sprawdziła już ponad 10 prac.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty niestety większość prac nie nadawała się do ponownej oceny. - Nie widziałam szans nawet na jeden dodatkowy punkt. Rodzice dziwili się, że dziecko miało same piątki, czerwony pasek, a 0 z języka, ortografii, interpunkcji. A ja, jak zaglądam do takiej pracy, łapię się za głowę. Brak kropek na końcu zdania, niestawianie przecinków, czy też zaczynanie zdania od małej litery to są bardzo podstawowe błędy. Trochę mnie to mimo wszystko szokuje, mimo że co roku takie prace widzę - opowiada Natalia.

A co z maturami? Nauczycielka odpowiada: - Tutaj język również jest problemem. Zdania są rozbudowane, ale pełne błędów.

- Z mojej obserwacji wynika, że prace potrafią być sprawdzane nierówno - jedni się dziwią wysokiego wyniku, inni mają - w porównaniu do egzaminów próbnych - wynik gorszy nawet o 40 proc. Część osób została surowo potraktowana, może niektórzy nawet niesprawiedliwie. Będziemy walczyć o to, by to się zmieniło - podsumowuje.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Praca "oceniona niesprawiedliwie"

Rozmawiamy jeszcze z Katarzyną Kamińską z Manufaktury Wiedzy. W tym roku szkolnym przygotowywała do egzaminu ósmoklasisty 22 uczniów. Pięciu z nich zdecydowało się na złożenie wniosku o wgląd do pracy, a później jedna wniosła o ponowną weryfikację punktów.

- Praca tego ucznia została oceniona niesprawiedliwie, szczególnie w zakresie realizacji tematu wypowiedzi pisemnej. Uczeń opisał spotkanie z bohaterem lektury obowiązkowej, do którego doszło w pobliżu lasu - żegnali się na jego skraju. Ilustracja załączona do arkusza egzaminacyjnego przedstawia drogę w otoczeniu drzew i rozgałęzienie szlaku prowadzącego w głąb zalesionego terenu, co - w mojej opinii - stanowi wystarczające powiązanie z tłem opowiadania i spełnia warunek odniesienia się do sytuacji przedstawionej na jednej z ilustracji - tłumaczy nauczycielka.

Co z pozostałymi pracami, do których wgląd mieli uczniowie? - Najwięcej wątpliwości budziła kategoria "język" w wypracowaniu - w kilku przypadkach przyznano 0 punktów mimo zastosowania środków, takich jak frazeologizmy, imiesłowy czy różnorodne struktury składniowe.

- Niestety, uczniowie nie przeczytali swoich prac po napisaniu, przez co pozostawili wiele błędów składniowych i fleksyjnych. Po analizie ocenionych prac uznałam, że punktacja została przyznana słusznie - słyszymy.

Tysiące wniosków spływa do OKE. Wiemy, które przedmioty dominują

Dane zebrane przez nas w OKE wskazują, że liczba wniosków o wgląd do pracy - czyli pierwszy krok przy chęci odwołania się od wyniku - jest podobna lub wyższa w porównaniu do lat ubiegłych. Podajemy liczby, jednocześnie podkreślając - te zmieniają się z godziny na godzinę, zatem wniosków na pewno jest już znacznie więcej. Ponadto w jednym wniosku mogą się znaleźć prośby o wgląd do więcej niż jednej pracy.

Stan na 11 lipca w OKE Kraków to 1500 wniosków o wgląd do 2500 egzaminów ósmoklasisty. Najczęściej uczniowie chcą oglądać prace z języka polskiego. Są też już wnioski o weryfikację - 665 - w tym 410 dotyczy języka polskiego.

A matura? 5118 osób złożyło wnioski, by zobaczyć 10 812 prac. Tu, jeśli chodzi o podstawę, też króluje język polski (1899), na drugim miejscu jest matematyka (1640), a dalej język angielski (1028). Najczęściej oglądane przedmioty rozszerzone to biologia - 1511, chemia - 1196, w dalszej kolejności język polski, język angielski i matematyka.

Zaczęły już spływać wnioski o weryfikację, w piątek było ich 73. Na razie najwięcej dotyczy biologii, chemii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Po egzaminie ósmoklasisty do OKE w Poznaniu wnioski o wgląd złożyło ok. 820 osób. Największe zainteresowanie dotyczy języka polskiego. Wniosek o weryfikacje sumy punktów złożyło 65 osób. Po egzaminie maturalnym wnioski o wgląd złożyło ok. 4900 osób: największe zainteresowanie dotyczy biologii i chemii; wniosek o weryfikacje sumy punktów złożyło 11 osób i znów: najwięcej z biologii i chemii.

Język polski, chemia i biologia. Te prace zostaną ponownie sprawdzone

Do OKE w Warszawie do poniedziałku wpłynęło odpowiednio 2118 wniosków o wgląd do egzaminu ósmoklasisty oraz 5596 wniosków o wgląd do egzaminu maturalnego. W obu przypadkach najwięcej z języka polskiego. Dotychczas o weryfikację sumy punktów egzaminu ósmoklasisty wpłynęło 536 wniosków, a o weryfikację sumy punktów egzaminu maturalnego - 54 wnioski.

OKE Wrocław, też do poniedziałku, otrzymało około 900 wniosków o wgląd do egzaminu ósmoklasisty (króluje język polski). A w przypadku matur to 2800 wniosków i tu najwięcej dotyczy biologii. Ta OKE nie mam jeszcze liczby odwołań.

W OKE Jaworzno (stan na piątek 11 lipca) to 671 wniosków o wgląd do prac egzaminacyjnych z egzaminu ósmoklasisty. Najczęściej dotyczą one egzaminu z języka polskiego. Od osób, które skorzystały z wglądu, zarejestrowano 199 wniosków o weryfikację sumy punktów.

Odnotowano też 3 037 wniosków o wgląd do prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego. "Wnioski o weryfikację sumy punktów wpływają sukcesywnie, jednak na obecnym etapie trudno jeszcze wskazać dominujący przedmiot, którego dotyczą" - czytamy w odpowiedzi OKE.

OKE Gdańsk przekazało nam, że dane dostępne będą pod koniec sierpnia. Podobnie OKE Łomża udostępni je później - teraz zmieniają się z godziny na godzinę.

Problem z terminami

Jak słyszymy, OKE Łomża zapisuje już uczniów na wglądy na 10 sierpnia - co szybko może się zmienić. Od jednej z nauczycielek wiemy, że część uczniów otrzymała jeszcze dalszy termin wglądu w swoją pracę. Najpóźniejszy, o którym słyszymy, to 22 sierpnia.

Biorąc pod uwagę to, że część uczelni zamyka rekrutację już w lipcu, ten termin może być dla uczniów kłopotliwy. Chyba że uczeń będzie próbował dostać się do danej szkoły wyższej w II turze.

