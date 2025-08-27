Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawił się komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2026 roku. Chodzi o egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty - jak co roku odbędzie się on w terminie głównym oraz terminie dodatkowym. W szkołach dla dzieci i młodzieży i w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, egzamin zostanie przeprowadzony w maju (termin główny) oraz w czerwcu (termin dodatkowy).

Inne terminy dotyczą szkół dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. W ich przypadku egzamin ósmoklasisty będzie miał miejsce w styczniu (termin główny) lub w maju (termin dodatkowy).

Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE podała terminy

Osoby przystępujące do egzaminu ósmoklasisty będą musiały zmierzyć się z trzema odrębnymi testami. Każdy z nich odbędzie się w inny dzień. Poniżej prezentujemy przedstawioną w komunikacie CKE rozpiskę przedmiotów wraz z konkretnymi datami oraz godzinami:

Termin główny:

język polski - 11 maja 2026 roku (poniedziałek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

matematyka - 12 maja 2026 roku (wtorek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

język obcy nowożytny - 13 maja 2026 roku (środa) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

Termin dodatkowy:

język polski - 8 czerwca 2026 roku (poniedziałek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

matematyka - 9 czerwca 2026 roku (wtorek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

język obcy nowożytny - 10 czerwca 2026 roku (środa) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

Nieco inaczej prezentuje się harmonogram w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. W tym przypadku rozpiska prezentuje się następująco:

Termin główny:

język polski - 14 stycznia 2026 roku (środa) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

matematyka - 15 stycznia 2026 roku (czwartek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

język obcy nowożytny - 16 stycznia 2026 roku (piątek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

Termin dodatkowy:

język polski - 11 maja 2026 roku (poniedziałek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

matematyka - 12 maja 2026 roku (wtorek) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00;

język obcy nowożytny - 13 maja 2026 roku (środa) - egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

Jak widać, termin dodatkowy w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym pokryje się z terminem głównym egzaminu w szkołach dla dzieci i młodzieży i w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty 2026 znajdziesz w raporcie Interii - bądź na bieżąco!

