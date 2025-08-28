W komunikacie CKE wskazała, że materiały do próbnych egzaminów dla ósmoklasistów i maturzystów będą dostępne najwcześniej w styczniu 2026. Dotychczas tradycją było, że takie arkusze pojawiały się w grudniu. Uczniowie mogli wtedy ćwiczyć testy jeszcze przed zimową przerwą. Tegoroczne przesunięcie oznacza, że ósmoklasiści będą mogli zmierzyć się z próbnymi egzaminami dopiero po Nowym Roku.

To przesunięcie może wpłynąć na przygotowania.

Matura 2026 i egzamin ósmoklasisty 2026. Jak wyglądają egzaminy próbne?

Egzaminy próbne mają charakter diagnostyczny. Służą sprawdzeniu poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, czy matury w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Uczniowie przychodzą więc do szkoły na określoną godzinę i udają się do sali, w której będą przeprowadzane egzaminy. Następnie rozwiązują arkusze przygotowane przez CKE w czasie przewidzianym ustawowo na prawdziwe testy. Pozwala im to zapoznać się z układem zadań, formą odpowiedzi oraz presją czasu.

Nie są to egzaminy "na ocenę". Ich celem jest wyłącznie trening, wskazanie mocnych stron oraz obszarów wymagających powtórki przed właściwym terminem.

Czy szkoła ma obowiązek przeprowadzić próbny egzamin?

CKE udostępnia arkusze w formie otwartej, aby każda placówka mogła z nich skorzystać. Szkoła jednak nie ma obowiązku przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i matur. O ich organizacji decyduje dyrekcja danej placówki. W większości szkół testy odbywają się co roku, ponieważ są cennym sprawdzianem wiedzy i dobrym przygotowaniem do właściwego egzaminu. Nie ma jednak formalnego nakazu ich przeprowadzania.

Obowiązkowy jest za to sam egzamin ósmoklasisty. Uczeń, który do niego nie przystąpi, nie będzie miał ukończonej szkoły podstawowej. Przy tym wystarczy przystąpić do testów, wynik nie ma znaczenia przy zaliczeniu podstawówki.

