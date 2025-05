Egzamin ósmoklasisty 2025 jest obowiązkowy dla wszystkich osób kończących szkołę podstawową. We wtorek uczniowie podchodzili do egzaminu z języka polskiego, a w środę - z matematyki.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego ósmoklasista mógł zdecydować się na przystąpienie do testu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń musiał jednak wybrać język, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć. Wyjątek stanowią dzieci z Ukrainy, które mogły zdawać dowolny język obcy.

Każdy z segmentów oprócz wypowiedzi pisemnej zawiera kilka bądź kilkanaście pytań. Są to zarówno pytania zamknięte (wielokrotnego wyboru lub dobieranie prawidłowej odpowiedzi), jak i pytania otwarte polegające m.in. na uzupełnieniu luk, tłumaczeniu fragmentów zdań i parafrazę.

Arkusze wypełnione przez ósmoklasistów trafią do egzaminatorów. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół odpowiedź zwrotną wraz z informacją o wyniku do 4 lipca. Tego samego dnia wyniki zostaną przekazane uczniom, a CKE ogłosi ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu.