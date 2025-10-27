Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne. CKE ogłosiła terminy
Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie egzaminów próbnych w 2026 roku - zarówno maturalnych, jak i tych dla ósmoklasistów. Poniżej nowe informacje i szczegółowy harmonogram.
W skrócie
- CKE ogłosiła terminy próbnych egzaminów: ósmoklasisty i maturalnych na 2026 rok.
- Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się między 12 a 14 stycznia.
- Próbne egzaminy maturalne odbędą się w terminach 12-16 stycznia oraz 4-6 marca.
- Egzaminy próbne są dobrowolne i mają pomóc uczniom przygotować się do egzaminów właściwych.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnego egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy próbne testy?
Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE przeprowadzony będzie w dniach 12-14 stycznia 2026 roku:
- 12 stycznia - próbny egzamin z języka polskiego,
- 13 stycznia - próbny egzamin z matematyki,
- 14 stycznia - próbny egzamin z języka angielskiego.
Wszystkie egzaminy mają rozpoczynać się o godz. 9.
Matura 2026. CKE ogłosiła terminy egzaminów próbnych
Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone będą w dwóch terminach: 12-16 stycznia 2026 roku i 4-6 marca 2026 roku, w dwóch sesjach: porannej - o godz. 9 i popołudniowej - o godz. 14. Chodzi tylko o egzaminy pisemne.
Harmonogram sesji styczniowej:
- 12 stycznia - godz. 9 - historia sztuki; godz. 14 - historia muzyki,
- 13 stycznia - godz. 9 - fizyka; godz. 14 - filozofia,
- 14 stycznia - godz. 9 - biologia; godz. 14 - historia,
- 15 stycznia - godz. 9 - chemia; godz. 14 - geografia,
- 16 stycznia - godz. 9 - wiedza o społeczeństwie.
Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.
Marcowy harmonogram próbnych egzaminów maturalnych CKE przedstawia się w następujący sposób:
- 4 marca - godz. 9 - język polski na poziomie podstawowym,
- 5 marca - godz. 9 - matematyka na poziomie podstawowym,
- 6 marca - godz. 9 - język angielski na poziomie podstawowym.
Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowym są obowiązkowe na maturze.