W skrócie CKE ogłosiła terminy próbnych egzaminów: ósmoklasisty i maturalnych na 2026 rok.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się między 12 a 14 stycznia.

Próbne egzaminy maturalne odbędą się w terminach 12-16 stycznia oraz 4-6 marca.

Egzaminy próbne są dobrowolne i mają pomóc uczniom przygotować się do egzaminów właściwych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnego egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy próbne testy?

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE przeprowadzony będzie w dniach 12-14 stycznia 2026 roku:

12 stycznia - próbny egzamin z języka polskiego ,

13 stycznia - próbny egzamin z matematyki ,

14 stycznia - próbny egzamin z języka angielskiego.

Wszystkie egzaminy mają rozpoczynać się o godz. 9.

Matura 2026. CKE ogłosiła terminy egzaminów próbnych

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone będą w dwóch terminach: 12-16 stycznia 2026 roku i 4-6 marca 2026 roku, w dwóch sesjach: porannej - o godz. 9 i popołudniowej - o godz. 14. Chodzi tylko o egzaminy pisemne.

Harmonogram sesji styczniowej:

12 stycznia - godz. 9 - historia sztuki ; godz. 14 - historia muzyki ,

13 stycznia - godz. 9 - fizyka ; godz. 14 - filozofia ,

14 stycznia - godz. 9 - biologia ; godz. 14 - historia ,

15 stycznia - godz. 9 - chemia ; godz. 14 - geografia ,

16 stycznia - godz. 9 - wiedza o społeczeństwie.

Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Marcowy harmonogram próbnych egzaminów maturalnych CKE przedstawia się w następujący sposób:

4 marca - godz. 9 - język polski na poziomie podstawowym,

5 marca - godz. 9 - matematyka na poziomie podstawowym,

6 marca - godz. 9 - język angielski na poziomie podstawowym.

Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowym są obowiązkowe na maturze.

