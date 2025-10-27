Egzamin ósmoklasisty

Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne. CKE ogłosiła terminy

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie egzaminów próbnych w 2026 roku - zarówno maturalnych, jak i tych dla ósmoklasistów. Poniżej nowe informacje i szczegółowy harmonogram.

CKE ogłosiła terminy egzaminów próbnych; zdj. ilustracyjne
CKE ogłosiła terminy egzaminów próbnych; zdj. ilustracyjneDaniel Dmitriew / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • CKE ogłosiła terminy próbnych egzaminów: ósmoklasisty i maturalnych na 2026 rok.
  • Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się między 12 a 14 stycznia.
  • Próbne egzaminy maturalne odbędą się w terminach 12-16 stycznia oraz 4-6 marca.
  • Egzaminy próbne są dobrowolne i mają pomóc uczniom przygotować się do egzaminów właściwych.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnego egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy próbne testy?

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE przeprowadzony będzie w dniach 12-14 stycznia 2026 roku:

  • 12 stycznia - próbny egzamin z języka polskiego,
  • 13 stycznia - próbny egzamin z matematyki,
  • 14 stycznia - próbny egzamin z języka angielskiego.

Wszystkie egzaminy mają rozpoczynać się o godz. 9.

    Matura 2026. CKE ogłosiła terminy egzaminów próbnych

    Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone będą w dwóch terminach: 12-16 stycznia 2026 roku i 4-6 marca 2026 roku, w dwóch sesjach: porannej - o godz. 9 i popołudniowej - o godz. 14. Chodzi tylko o egzaminy pisemne.

    Harmonogram sesji styczniowej:

    • 12 stycznia - godz. 9 - historia sztuki; godz. 14 - historia muzyki,
    • 13 stycznia - godz. 9 - fizyka; godz. 14 - filozofia,
    • 14 stycznia - godz. 9 - biologia; godz. 14 - historia,
    • 15 stycznia - godz. 9 - chemia; godz. 14 - geografia,
    • 16 stycznia - godz. 9 - wiedza o społeczeństwie.

    Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.

    Marcowy harmonogram próbnych egzaminów maturalnych CKE przedstawia się w następujący sposób:

    • 4 marca - godz. 9 - język polski na poziomie podstawowym,
    • 5 marca - godz. 9 - matematyka na poziomie podstawowym,
    • 6 marca - godz. 9 - język angielski na poziomie podstawowym.

    Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowymobowiązkowe na maturze.

