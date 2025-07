Egzamin ósmoklasisty 2025. Co poszło dobrze, a co gorzej?

Dyrektor Robert Zakrzewski podkreślał też, że tegoroczny egzamin ósmoklasisty był inny . Arkusze oparto na całej podstawie programowej, uczniowie mieli też wydłużony czas . I choć CKE nie badała dokładnie, jak uczniowie do tych dodatkowych minut na pisanie podeszli, to dyrektor zapewnił, że korzystali z tego rozwiązania .

Jeśli chodzi o wypowiedź pisemną z języka polskiego, przemówienie wybrało 42 proc. uczniów, a opowiadanie 56 proc uczniów. 2 proc. nie podało informacji o wybranym temacie albo go nie napisało. Jak mówiła nam po tym teście egzaminatorka , forma opowiadania była zaskakująca - z grafiką, którą włączyć należało do fabuły. Jednak wybór uczniów pokazuje, że dodatkowe obrazki nie były dla nich przeszkodą .

- Zawsze zdarzają się prace, które trudniej rozczytać. Ale nie ma takiej możliwości, żeby z tego powodu nie dało się sprawdzić jakiegoś wypracowania. To na pewno nie była przeszkoda nie do przeskoczenia. Jak jeden egzaminator nie odczytał, to inny musiał to zrobić. Do skutku - komentuje dyrektor CKE.