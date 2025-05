Dyrektor CKE przed egzaminami zapewniał w rozmowie z Interią , że "elementu zaskoczenia" nie będzie. - My robimy wszystko, by uczniowie wiedzieli dokładnie, jak egzaminy będą wyglądać - dodał.

Renata, polonistka i egzaminatorka, z którą rozmawiamy, po przejrzeniu arkusza komentuje: - Arkusz wydaje mi się trudny . To, co widzę, nie zgadza mi się z zapewnieniami dyrektora CKE, że uczniowie nie będą zaskoczeni formą.

- Zaskakuje forma opowiadania - z grafiką, którą trzeba włączyć do fabuły. Z adania w takiej formie nie było ani w informatorze, ani w innych materiałach poglądowych przygotowanych przez CKE - zauważa nauczycielka.

Chodzi o zadanie 19., w którym do wyboru było napisanie przemówienia lub opowiadania . "Wyobraź sobie, że spotkałeś bohatera jednej z lektur obowiązkowych. Podczas Waszej wspólnej przygody dokonał on czynu godnego podziwu. Napisz o tym opowiadanie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybranego bohatera. Elementem fabuły opowiadania uczyń sytuację przedstawioną na jednej z poniższych ilustracji" - brzmi jego treść.

Egzaminatorka zauważa: - Zmieniono nieco konstrukcję polecenia - zawsze nadrzędnym elementem był wymóg, aby wypracowanie dowodziło dobrej znajomości wybranej lektury obowiązkowej. Tym razem - dobrej znajomości wybranego bohatera , a to jednak stanowi znaczące zawężenie i doprecyzowanie wymagania.

- W realizacji tematu mamy więc 1) wspólną przygodę, 2) czyn godny podziwu, 3) włączenie do fabuły zdarzenia ukazanego na grafice, 4) dobrą znajomość bohatera. Bardzo dużo wymagań, które należy uwzględnić w pracy - dodaje.

A co z przemówieniem? - Nie powinno być zaskoczeniem, bo to jedyna forma, która została dodana do ograniczeń po pandemii i pojawiła się na egzaminie próbnym, zatem można się jej było spodziewać - komentuje polonistka.