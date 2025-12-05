W skrócie W Szczecinie powstanie nowy teatr, który będzie pełnił także funkcję schronu dla mieszkańców na wypadek zagrożenia.

Projekt budynku budzi wątpliwości ekspertów, szczególnie ze względu na jego lokalizację oraz czas dotarcia ludności do schronienia.

Nowe przepisy zobowiązują deweloperów do przygotowywania takich miejsc, ale istnieją obawy związane z ich stanem i dostępnością.

Na razie trwa badanie gruntu, a w ciągu kilku najbliższych lat nowy budynek Teatru Współczesnego ma powstać na szczecińskiej Łasztowni. To miejska wyspa położona między lewo- i prawobrzeżną częścią miasta.

W ostatniej dekadzie zaniedbana od czasu zakończenia drugiej wojny światowej Łasztownia zyskała kolejne monumentalne albo charakterystyczne obiekty:

Morskie Centrum Nauki ,

marinę,

pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina

podświetlane dźwigi portowe,

czy działającą latem miejską plażę.

Kolejnym ma być budynek teatru. Na pustym dzisiaj placu wyrośnie obiekt, który na co dzień ma przyciągać mieszkańców i turystów, a w razie zagrożenia ich ochronić.

- Staramy się nowe inwestycje przygotowywać pod względem parametrów bezpieczeństwa. Wykorzystamy budynek teatru jako miejsce schronienia - mówi Interii prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

Prezydent stolicy Pomorza Zachodniego powołuje się na przykład ze Skandynawii. Według niego w Finlandii budynki powstające za publiczne pieniądze oraz budynki wielorodzinne są przystosowane do pełnienia funkcji schronu w razie potrzeby.

W tym miejscu powstanie nowy budynek Teatru Współczesnego w Szczecinie Tobiasz Madejski INTERIA.PL

Do marca 2026 roku trwa konkurs architektoniczny, który wyłoni konkretną wizję budynku. Dopiero później powstanie projekt, a wraz z nim szczegóły dotyczące tego, jak duże będzie miejsce na ukrycie w razie niebezpieczeństwa z powietrza. Prezydent zaznacza, że już w konkursie dla architektów znalazły się zapisy o miejscu schronienia.

- Czy będzie to parking dwupoziomowy czy jednopoziomowy i jakie parametry będzie spełniał? O tym będziemy mogli mówić na etapie tworzenia projektu - mówi Krzystek.

Dodaje, że parking - a jednocześnie miejsce schronienia - będzie "odpowiednio wzmocniony i wyposażony, z dodatkową infrastrukturą w środku i wyjściami awaryjnymi".

Schron pod teatrem? Kierunek dobry, szczegóły wątpliwe - ocenia ekspert

Komandor podporucznik rezerwy Artur Bilski z think tanku Nobilis Media chwali za sam kierunek myślenia: czyli szukanie miejsc, w których w razie zagrożenia mieszkańcy mogliby szukać pomocy, ale ma dużo wątpliwości.

Pierwsza dotyczy konkretnej lokalizacji. Wskazuje, że na Łasztownię prowadzi zaledwie jedna droga lądowa.

- Łasztownia jest otoczona wodą z każdej strony. Nie ma osiedli mieszkaniowych, a jedynie miejsca biurowe i przemysłowe, więc budowa schronu akurat tutaj troszeczkę mija się z celem - komentuje Bilski w rozmowie z Interią.

Opisuje, że w przypadku ogłoszenia alarmu kluczowa jest każda sekunda. - To muszą być minuty, a nie godziny, od czasu ogłoszenia alarmu powietrznego do czasu znalezienia miejsca schronienia. Na Łasztownię w warunkach wojennych ludność dotarłaby po kilku godzinach. Przecież tramwajami w takiej sytuacji by nie dojechała - uważa ekspert.

Jego zdaniem samorządy powinny przygotowywać miejsca schronienia gdzie indziej. Mówi o:

centrach miast,

piwnicach ,

garażach pod blokami mieszkalnymi.

czy podziemnych parkingach pod centrami handlowymi.

- Te miejsca są wybudowane, pozostaje jedynie kwestia porozumienia gmin z operatorami i ustalenie, w jaki sposób można te lokalizacje doposażyć - tłumaczy komandor Artur Bilski.

Do listy wątpliwości komandor dodaje - oprócz czasu ewentualnego dotarcia do schronu - jeszcze czas budowy.

- Powstanie teatru to odległa perspektywa, a my miejsc schronienia potrzebujemy na teraz - przekonuje.

Problem ze schronami. "Wojna trwa czwarty rok, a my nie wiemy, gdzie są"

Eksperci od wielu miesięcy zaznaczają, że Polska ma problem z miejscami schronienia. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2024 roku na miejsce w schronach i miejscach ukrycia mogłoby liczyć niespełna 4 proc. mieszkańców kraju. NIK dodawała, że i te obiekty, które istnieją, często są w bardzo złym stanie.

- Mamy czwarty rok konfliktu na Ukrainie, a ciągle nie wiemy, gdzie znajdują się schrony i jakie są drogi ewakuacyjne - komentuje komandor Bilski. Zaznacza, że w Szczecinie większość schronów pochodzi z czasów przedwojennych, a koszt ich dostosowania do aktualnych wymogów byłby bardzo wysoki.

Od początku 2026 roku wejdą w życie zapisy tzw. ustawy schronowej. Deweloperzy będą musieli uwzględniać możliwość przystosowania budynków do miejsc ukrycia, a samorządy dostaną pieniądze z budżetu państwa na budowę i remonty schronów.

"Teatr doskonały do schronienia"

Nowy Teatr Współczesny ma powstać najwcześniej w 2030 roku. Prezydent Krzystek liczy, że znajdujące się pod nim miejsce schronienia nigdy się nie przyda.

- Budowa obiektów tylko i wyłącznie do celów obronnych byłaby kosztowna i powodowałaby, że nie wykorzystywalibyśmy ich w trakcie pokoju, a zakładamy, że pokój cały czas będzie - mówi.

- Miejsca ukrycia to jednak to, czego w Szczecinie potrzebujemy i myślę, że teatr będzie się do tego doskonale nadawał - przekonuje w rozmowie z Interią prezydent Szczecina.

Tobiasz Madejski, Szczecin

