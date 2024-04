- Wyceniłem zakres prac na niecałe 63 tys. zł netto. Okazało się, że jestem tańszy od konkurencji o około 20 tys. zł. Spotkałem się na budowie z panią Izabelą Bodnar, później dołączył do rozmów jej mąż. Z powodu zmiany zakresu prac ostateczna cena miała wynieść ok. 55 tys. zł - opowiada w rozmowie z Interią Siomka. - Większość wstępnych wytycznych dotyczących zakresu prac zostało ustalonych wtedy z panią Izą. Jednak podczas naszego pierwszego spotkania zarówno pani, jak i pan Bodnar, zaakceptowali moją propozycję i cenę - dodaje.

Bodnarom, jak wynika z relacji przedsiębiorcy, zależało na szybkim rozpoczęciu prac. - Na początku myślałem, że jest to po prostu małżeństwo, które buduje domek letniskowy. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że pani Iza jest posłanką. Ucieszyłem się, bo pomyślałem, że do pewny klient - opowiada Siomka.

Domek letniskowy dla Bodnarów

"Widziałam pana raz w życiu"

Termin zapłaty minął, a Siomka pieniędzy nie otrzymał. Wtedy przedsiębiorca spróbował się skontaktować z Izabelą Bodnar , ta jednak odesłała mężczyznę do męża. Siomka podjął próbę kontaktu, ale nie przynosi to oczekiwanego skutku. O wszystkim informuje Izabelę Bodnar.

Dom letniskowy należący do spółki BB Best Invest, na czele której stoi mąż Izabeli Bodnar

Dom letniskowy należący do spółki BB Best Invest, na czele której stoi mąż Izabeli Bodnar / materiał zewnętrzny

Zamiast pieniędzy, pismo od mecenas

Siomka 14 marca udał się do biura poselskiego Bodnar, ale jej nie zastaje. Potem pojechał do siedziby spółki BB Bes Invest, ale po dordze zrezygnował, kiedy dowiedział się, że nie zastanie tam Bodnara. Ostatecznie obaj panowie spotkali się tego samego dnia w jednej z galerii handlowych i podpisali porozumienie.

29 marca przedsiębiorca otrzymał pismo wzywające do zaniechania naruszania dóbr osobistych spółki, które otrzymał z kancelarii adwokackiej reprezentującej spółkę Bodnara. Z dokumentu możemy się dowiedzieć, że chodzi o to, aby Siomka nie umieszczał wpisów w mediach społecznościowych dotyczących sporu oraz zaniechał działań zmierzających do opublikowania artykułów prasowych na ten temat. Jeśli się nie zastosuje, spółka obciąży go karą nie mniejszą niż 50 tys. zł.