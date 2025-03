Ziobro pojawił się przed sądem. "Ciąg dalszy ustawki i kabaretu"

Ziobro ocenił, że "prokuratura dobrała sobie taką panią na dyżurze po to, by było właśnie takie rozstrzygnięcie, jakie mamy".

Jego zdaniem dowodem na to jest to, że Prokurator Generalny Adam Bodnar ma przenosić do wydziałów karnych sędziów, którzy charakteryzują się "nienawiścią i zajadłością" w stosunku do polityków poprzedniej władzy.