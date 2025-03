"Na trzech granicach są rozkładane urządzenia do dezynfekcji pojazdów , są służby, które będą kontrolowały transporty zwierząt do Polski" - wyjaśnił Kosowski.

W piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie i zadecydował o zamknięciu terytorium Polski na przywóz wybranych towarów z Węgier oraz z części obszaru Słowacji . Jak podał resort rolnictwa, to reakcja na informację Komisji Europejskiej o stwierdzeniu przez służby weterynaryjne Węgier ogniska pryszczycy w stadzie bydła. MRiRW czeka na decyzje na szczeblu unijnym.

Ministerstwo przekazało, że wprowadzono dyżury służb weterynaryjnych na przejściach granicznych ze Słowacją oraz z Czechami , a także restrykcyjne kontrole transportów zwierząt prowadzone we współpracy z policją, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Transportu Drogowego .

Pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD) to wirusowa chorobą zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Najbardziej wrażliwe na zakażenie jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphtovirus, należący do rodziny Picornaviridae. Jak informuje MRiRW, ostatni przypadek tej choroby w Polsce stwierdzono w 1971 r. Aktualnie Polska jest krajem urzędowo wolnym od tej choroby.