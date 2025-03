Niezwykłe zjawisko na niebie. Polacy mogą zobaczyć świetlisty wir

Ekspert zapewnia, że nic nam nie grozi . Rakieta nie będzie leciała bezpośrednio nad Polską , a do samej deorbitacji dojdzie nad bezpiecznym obszarem Arktyki . "Nas czeka jedynie spektakularne i zupełnie niegroźne zjawisko" - zachęca popularyzator astronomii.

Świetlicy wir na niebie. Jak będzie można go zobaczyć?

Wójciki przypomniał, że podobne zjawisko mogliśmy już obserwować w Polsce w 2024 podczas misji Transporter od SpaceX . W niedzielę warunki do obserwowania tego fenomenu również mają być naprawdę dobre .

"Warto jednak pamiętać, że na wschodzie Falcon przeleci praktycznie w zenicie. Na zachodzie polski wzniesie się na ok. 50° co wciąż jest bardzo dobrym wynikiem i zapewni doskonałe warunki do obserwacji" - podkreślił.