- Przewodniczący odmówił nam nawet tak śmiesznej rzeczy, żeby kongres ustanowił prowadzącego obrady. Zgodnie ze statutem Konfederacji, kongres jest najwyższą władzą, a tu okazuje się, że nie możemy nawet zmienić przewodniczącego, który został ustanowiony przez Radę Liderów. J est to coś nieprawdopodobnego co zrobił Witold Tumanowicz - dodał.

Jego zdaniem komentarz byłego członka ugrupowania należy traktować z przymrużeniem oka , ponieważ przybył on z nastawieniem, by wyłącznie skrytykować działania obecnych władz Konfederacji.

- Trudno jest odnosić się do zarzutów, które stawia prezes Korwin-Mikke, bo są one absurdalne. Porównywanie dzisiejszego kongresu Konfederacji do wydarzeń z najgorszych lat komunizmu jest czymś oderwanym od rzeczywistości. W trakcie wydarzenia zostało przeprowadzone demokratyczne głosowanie, nikt nikomu nie narzucał wyboru konkretnych osób. To, że większość działaczy zagłosowała inaczej niż chciałby tego były prezes, nie oznacza, że należy uważać wydarzenie za nieważne - podkreślił.