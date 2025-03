Zdaniem amerykańskiego przywódcy należy powstrzymać władze w Teheranie przed uzyskaniem broni jądrowej i może się to odbyć poprzez rozmowy dyplomatyczne. Jednocześnie Trump zasugerował, że jeżeli ze strony Iranu nie będzie chęci współpracy, to istnieją "inne sposoby" na zatrzymanie programu atomowego .

- To są ostatnie momenty, nie możemy pozwolić im , by mieli broń jądrową - stwierdził.

Kilkanaście godzin po oświadczeniu Donalda Trumpa do sprawy odniósł się Ali Chamenei. Ajatollah, do którego skierowany został list, podkreślił, że byłby gotów do rozmów, ale nie wówczas, gdy mają się one odbywać pod przymusem Białego Domu.