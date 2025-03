Jak przypomniał "Moscow Times", prezydent USA Donald Trump rozważa radykalną rewizję gwarancji bezpieczeństwa: zgodnie z nią Stany Zjednoczone mogłyby odmówić obrony krajów sojuszniczych , gdyby nie spełniały one wymogu określonych wydatków na cele wojskowe.

Informacja dotyczyła ćwiczeń, które miałby odbyć się po 2025 roku - wyjaśnił portal szwedzkiego dziennika "Expressen", podkreślając że jest to kolejny sygnał wskazujący na ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w Europie .

Trump chce, by państwa NATO płaciły więcej. "Może pójść na kompromis"

Trump od dawna domaga się, by państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność - nie do 2 proc. PKB, jak obecnie, lecz do 5 proc.