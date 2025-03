Szef rządu w Budapeszcie odniósł się niedawno do kwestii przystąpienia Ukrainy do struktur unijnych. Premier Węgier stwierdził, że chciałby zorganizować w tej sprawie krajowe referendum .

Jednocześnie polityk podkreślił, że decyzja o dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej nie powinna zostać podjęta "za zamkniętymi drzwiami w Brukseli , bez konsultacji z europejską opinią publiczną ".

Kwestia ewentualnego referendum na Węgrzech ws. przynależności Ukrainy do UE jest przez ekspertów traktowane jako zabieg politycznej reklamy. Według węgierskich przepisów, referendum ogólnokrajowe ważne jest w momencie, gdy do urn pójdzie ponad połowa uprawnionych do głosowania.