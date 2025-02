Jak dowiedziała się Interia, prokurator uchylił tymczasowy areszt wobec Pawła S. w dniu 4 lutego. - Powodem było ustanie przesłanek do dalszego stosowania - powiedział nam prok. Przemysław Nowak.

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że wobec twórcy marki "Red is Bad" zastosowano środki wolnościowe jak poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktu ze wskazanymi osobami. Jako pierwszy informację podał "Fakt".

Afera RARS. Paweł S. opuścił areszt

Podstawą do wszczęcia dochodzenia były niejawne materiały zgromadzone przez CBA, a także zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W ocenie prokuratorów marka "Red is Bad" otrzymała w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych i działo się to bez organizowania przetargów. Zarzuty dotyczące między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej przedsiębiorcy postawiono pod koniec sierpnia tego roku.