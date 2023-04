W związku z wprowadzeniem nowego prawa, wezwanie do wojska ma być uznane za dostarczone w chwili, gdy wpłynie na konto użytkownika obywatela w serwisie usług państwowych "Gosuslugi" (rosyjski odpowiednik serwisu mObywatel).

Reklama

Dodatkowo zawiadomienia w formie papierowej będą przesyłane listem poleconym i zostaną uznane za doręczone, nawet jeśli adresat odmówi ich przyjęcia.

Moskwa stara się utrudnić obywatelom Rosji uniknięcie poboru na wojnę w Ukrainie

Według ustawy powstanie rejestr poborowych, do którego popłyną dane z państwowych instytucji. Komisariaty wojskowe będą mogły rejestrować poborowych do rezerw. Stanie się to wówczas, jeśli nie pojawią się oni w jednostce.

Po zmianach, jakie zamierza się wprowadzić w systemie, obywatele Rosji mogą mieć powody do obaw.

"Osoby podlegające poborowi, które otrzymały wezwanie, będą miały zakaz opuszczania Rosji od dnia jego doręczenia do momentu zgłoszenia się do wojskowego biura meldunkowego" - podano w komunikacie na Telegramie.

Telegram

Osoby, które będą próbowały uciec przed powołaniem do wojska grozi nie tylko zakaz opuszczania Rosji, ale i "zakaz zawierania transakcji na rynku nieruchomości, zaciągania kredytów w bankach i otwierania indywidualnych przedsiębiorców"

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosja chce zmienić prawo. Powołani do wojska mogą mieć powód do obaw

Jak dodano, w ten sposób Moskwa stara się utrudnić obywatelom Rosji uniknięcie poboru na wojnę w Ukrainie. To pierwszy taki system rejestracji wojskowej w Rosji.

Rosja twierdzi, że w zeszłym roku zmobilizowała nieco ponad 300 tys. ludzi, by pomóc w wzmocnieniu swojej "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie.