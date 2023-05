Emerytura od listonosza? Nowe przepisy. Zmiany mogą pozbawić pieniędzy

Oprac.: Harald Kittel Polska

Emeryci, którzy co miesiąc odbierali od listonosza swoją emeryturę, wkrótce mogą się zdziwić. Osoba, która odmówi pokazania doręczycielowi dowodu osobistego, nie będzie mogła otrzymać świadczenia. To skutek nowych przepisów Poczty Polskiej, które weszły w życie w kwietniu. Instrukcja dotyczy też innych przekazów pieniężnych. Jak te regulacje mają się do zgody na przetwarzanie danych RODO czy sytuacji, w których senior nie będzie miał pod ręką dokumentu tożsamości? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Już niedługo listonosze dostarczą do domów nowe decyzje podatkowe / Tomasz Holod/Polska Press / East News