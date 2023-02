Chociaż mLegitymacja została przygotowana dla każdego emeryta i rencisty, to nie ma obowiązku korzystania z dokumentu w tej formie. Bez względu na powstanie wersji mobilnej istnieje możliwość wyrobienia karty plastikowej. W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do ZUS formularz ERL, który jest dostępny do pobrania pod tym adresem.

Czytaj również:

Wyższy dodatek pielęgnacyjny. Którzy emeryci mogą go dostać?

Dodatkowe 1300 zł dla wszystkich. Pieniądze dostaliby też emeryci

Waloryzacja emerytur 2023 w tabeli netto. Tyle dostaniesz na rękę od marca