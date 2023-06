Niemcy chcą zbudować pomnik poświęcony Polakom. "Ważny krok"

Świat

Niespotykany gest ze strony Niemiec. Do Warszawy przybyła minister Claudia Roth z propozycją budowy pomnika. Monument, jak zapowiada, miałby być poświęcony Polakom - ofiarom II wojny światowej. Propozycja Niemiec skierowana jest zarówno do polskiego rządu, jak i do społeczeństwa.

Zdjęcie Minister Claudia Roth / Hendrik Schmidt / AFP