Byakuya, co po japońsku oznacza "białą noc", to deser droższy niż rodzinne wczasy. Wszystko za sprawą składników, które są niezwykle rzadkie, a co za tym idzie - są nieziemsko drogie.

Byakuya. Najdroższy deser świata

Za całość kompozycji najdroższego deseru na świecie - wg. Księgi Rekordów Guinessa - odpowiada japońska firma Cellato. Jak w rozmowie z CNN podkreśla jeden z przedstawicieli firmy, opracowanie receptury zajęło ponad półtora roku. - Było wiele błędów i prób, jednak w reszcie udało się uzyskać właściwy smak - zaznaczono.

Reklama

Jak czytamy, "biała noc" to nawiązanie do włoskiego pochodzenia najważniejszego składnika deseru byakuya - niezwykle rzadkiej białej trufli, którą znaleźć można tylko w rejonie Alby. Cena produktu to dwa miliony jenów, czyli ponad 14,5 tysiąca dolarów za kilogram.

Jednak "biała noc" to nie tylko trufla, ale też inne drogocenne składniki. Lodowy deser zwieńczony jest liściem, wykonanym z jadalnego złota. Do tego znaleźć w nim możemy dwa rodzaje sera (w tym Parmigiano Reggiano), a także "sake kasu" - produkt przypominający pastę, będący wytworem powstałym w czasie procesu produkcji sake. Sama "pasta" ma charakterystyczny owocowy posmak, zbliżony do popularnego japońskiego trunku.

Byakuya "biała noc". Najdroższy deser świata musi być specjalnie podany

Za koncepcje powstania deseru byakuya odpowiada światowej sławy kucharz - Tadayoshi Yamada. Japończyk jest szefem kuchni w jednej z restauracji w Osace, która zajmuje się fuzją smaków kuchni francuskiej i japońskiej.

Tajemnicza i chwytliwa nazwa to jednak nie wszystko. By najdroższy deser świata dobrze smakował, należy go właściwie skonsumować.

Lody muszą być rozmrażane w temperaturze pokojowej do uzyskania właściwej konsystencji. Dopiero wtedy można przełożyć je do czarki, by następnie zmieszać z innymi składnikami - trzeba to zrobić wykonaną ręcznie metalową łyżką.

Wideo youtube

Cellato podkreśla, że misją firmy jest nie tylko produkcja bajecznie drogich deserów, ale też tworzenie "kulinarnej przygody, która łączy ze sobą składniki kuchni europejskiej oraz tradycyjne japońskie dania".

Jednocześnie pada zapowiedź kolejnych produktów. W ofercie jest już deser oparty na czarnej trufli, ale firma wskazuje, że mogą pojawić się też smakołyki zawierające szampana oraz kawior.