Rada Ministrów po blisko dwóch latach od powstania wniosku - przyjęła we wtorek we wtorek 18 kwietnia 2023 roku projekt ustawy, który przewiduje powstanie tzw. ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Według założeń OIPE ma dać obywatelom Unii Europejskiej - w tym także Polakom - nowe możliwości dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

Czym jest OIPE? Co czeka emerytów?

OIPE, czyli ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, to rozwiązanie zbliżone do polskiego IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) funkcjonującego w III filarze emerytalnym. Jedną z zalet nowego produktu ma być możliwość inwestowania transgranicznego i przenoszenia go przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego kraju Unii Europejskiej do innego.



W ten sposób osoby korzystające z zaproponowanego rozwiązania zachowają prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt. Najbardziej skorzystać mają pracujący za granicą.



Jak długo trwały prace nad projektem uchwały dotyczące OIPE? Projekt powstał 10 grudnia 2020 roku. Po konsultacjach trafił jesienią 2021 roku do Komitetu do Spraw Europejskich. Komisja Prawnicza zakończyła nad nim prace w marcu 2023 roku.



Na jakie benefity związane z OIPE mogą liczyć seniorzy?

W nowym produkcie, który był głównym tematem uchwalonego przez rząd projektu ustawy, zostaną zastosowane podobne rozwiązania podatkowe jak w przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Dodatkowo dochody z oszczędzania na subkoncie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego będą zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ma to pomóc w zachowaniu równości osób, które oszczędzają w ramach OIPE w Polsce i na terytorium innego państwa członkowskiego.

Ta sytuacja będzie także dotyczyć dochodów, które powstaną w momencie wypłaty środków z indywidualnego subkonta (np. po zrealizowaniu określonego celu oszczędzania przez danego emeryta).

OPIPE. Jakie będą limity i koszty?

Jaki będzie limit kosztów związanych z prowadzeniem OIPE i kto będzie nadzorować nowy produkt?

Na stronie rządowej można znaleźć informacje, że: "roczny limit wpłat na konto OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok".

Dla przykładu - w 2023 roku wysokość wpłat w Polsce wyniosłaby 20 807 zł. Limit ewentualnych kosztów i opłat, które wiążą się z prowadzeniem ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.



Zgodnie z zapowiedziami rejestrację, dystrybucję i oferowanie OIPE na terenie Polski będzie nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego. Dostawcami usługi mają być m.in. banki.

Co jeszcze znalazło się w przyjętym projekcie ustawy?

Oprócz powstania ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w projekcie ustawy, którą przyjęła Rada Ministrów, znalazł się także postulat dotyczący realizacji rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej.

Chodzi głównie o wzmocnienie bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (tzw. SKOK-ów). Kasy mają spełniać wymagania dotyczące m.in. minimalnego poziomu funduszy własnych.

