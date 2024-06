Historyczny moment dla krajów bałtyckich. Odkrycie tajemnicy po 80 latach

- W zasadzie zaczynaliśmy od zera. Przyjęliśmy zupełnie inne podejście do poszukiwań niż do tej pory - powiedział AP Kaido Peremees, rzecznik estońskiej firmy Tuukritoode OU zajmującej się nurkowaniem i badaniami podwodnymi.

Jak doszło do "tajemniczej katastrofy?

Ale - co być może ważniejsze, zestrzelenie samolotu miało miejsce w krytycznym momencie, bo zaledwie kilka dni przed przygotowaniami Związku Radzieckiego do aneksji trzech państw bałtyckich. Co z kolei przypieczętowało los Estonii, Łotwy i Litwy na następne pół wieku, zanim ostatecznie odzyskały one niepodległości w 1991 r.