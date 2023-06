Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Rząd wprowadził go w 2022 roku jako jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Decyzja rządu o tym, by wesprzeć gospodarstwa domowe, była spowodowana deficytem opału i wysokimi cenami węgla.

Świadczenie zostało wprowadzone w ramach programu "Czyste powietrze" , który ma na celu poprawę jakości powietrza przez modernizację systemów grzewczych i izolację budynków. Program ma charakter długoterminowy, rozpoczął się w 2018 roku i potrwa do 2029 roku.

W 2022 roku należało spełnić kilka kryteriów, by móc złożyć wniosek o dodatek węglowy. Najważniejszym był posiadanie głównego źródła ogrzewania na węgiel. Mógł być to: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatkowo źródło ogrzewania musiało być wpisane albo zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

To wnioskodawca decydował we wniosku o tym, które źródło ogrzewania jest główne. Oświadczenie było składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku wątpliwości gmina mogła wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych dokumentów lub przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Dodatek węglowy mogły otrzymać wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem. Wyróżniało to przyznawany dodatek od innych form tego typu wsparcia, które opierały się na zasadzie "jeden adres, jeden dodatek".

Dodatek węglowy był świadczeniem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych i wyłączonym spod egzekucji. Do wniosku nie trzeba było dołączać informacji o wysokości osiągniętego dochodu.

Wniosek o dodatek węglowy można było złożyć do 30 listopada 2022 roku osobiście w gminie, za pomocą poczty albo elektronicznie przez portal e-PUAP. Gminy rozpatrywały wniosek w ciągu 60 dni. Stąd też ostatnie wypłaty świadczenia miały miejsce w styczniu 2023 roku.



W tym roku sytuacja na rynku paliw dalej jest niepewna i ciągle mierzymy się z kryzysem energetycznym. Rząd zaplanował kilka rozwiązań, które będą wspierały gospodarstwa domowe w związku z wysokimi cenami energii, jednak na razie nie ma w planach dopłaty do zakupu węgla.

Na razie rząd nie ma w planach kontynuowania wypłaty świadczenia - podał portal muratorplus.pl. Jednak wszystko zależne będzie od sytuacji na rynku.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapewniła, że nie zabraknie węgla w sezonie grzewczym 2023/2024. Jeśli tak będzie, to jego ceny nie powinny być tak wysokie, jak miało to miejsce w zeszłym roku. Minister stwierdziła też, że Polska dalej będzie importować węgiel na potrzeby gospodarstw domowych.

Mimo, że aktualnie węgiel potaniał, to dalej jego ceny są na poziomie nieakceptowalnym dla wielu gospodarstw domowych. W niektórych miejscach w Polsce można zakupić węgiel za około 2000 zł za tonę. Wszystko zależy od miejsca i rodzaju węgla. Rok temu ceny tego opału dochodziły do 4000 zł za tonę.

Cena węgla. Preferencyjne warunki zakupu węgla

Jeśli w naszym gospodarstwie domowym główne źródło ogrzewania stanowi węgiel, to w dalszym ciągu można jeszcze zakupić węgiel po preferencyjnej cenie od gminy.

W biuletynie informacji publicznej można sprawdzić listę gmin, które brały udział w rządowym programie. Zgodnie z jego założeniem gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za maksymalnie 1500 zł za tonę i sprzedawać go mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Wnioski na zakup węgla są przyjmowane jeszcze do 30 czerwca 2023 roku w samorządach. Rząd nie wykluczył kontynuacji tego programu.

Węgiel jest także teraz lepiej dostępny, można zakupić go w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie jest w ciągłej sprzedaży w sklepie internetowym.

Klaudia Katarzyńska

