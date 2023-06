Dodatek na żywność. Mogą ci się należeć dodatkowe pieniądze

Wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Z powodu inflacji i wysokich kosztów codziennych zakupów, szukają one sposobów na oszczędności, ale także na pozyskanie pieniędzy, by móc zakupić podstawowe produkty spożywcze. Warto udać się po wsparcie do MOPS.

Zdjęcie To świadczenie jest przeznaczone na zakup żywności / 123RF/PICSEL