Nowy obowiązek od 28 kwietnia. Ty też musisz mieć ten dokument?

Oprac.: Andrzej Zasadni Polska

Świadectwo energetyczne to komplet danych i wskaźników energetycznych dla budynku. W dokumencie znajdziemy informacje na temat zapotrzebowania na energię, a już wkrótce będzie on obowiązkowy. Zmiany Prawa budowlanego to ogromna rewolucja, bo z jednej strony właściciele nieruchomości muszą posiadać drogi dokument, a z drugiej będą zmuszeni poddać się kontroli. Kto musi mieć świadectwo energetyczne? Odpowiadamy.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne? Właścicieli nieruchomości czeka nowy obowiązek i wydatek kilkuset złotych