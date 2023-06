Spis treści: 01 Kto może dostać becikowe?

02 Jak warunki trzeba spełnić, aby otrzymać becikowe? Kryterium dochodowe

03 Wniosek o becikowe. Jakie dokumenty są potrzebne?

04 Ile jest czasu na złożenie wniosku o becikowe?

Kto może dostać becikowe?

Becikowe przysługuje rodzicom nowo narodzonego dziecka. To jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Uprawnieni do skorzystania z dodatkowego finansowania są także opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Becikowe nie trafi do osób, które mają polskie obywatelstwo, ale mieszkają za granicą. Z pomocy mogą za to skorzystać na przykład osoby, które mają obywatelstwo innego kraju, ale w Polsce przebywają w związku z pracą w zawodzie. Becikowe otrzymają u nas cudzoziemcy, którzy mają obywatelstwo UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

Jak warunki trzeba spełnić, aby otrzymać becikowe? Kryterium dochodowe

Becikowe obarczone jest kryterium dochodowym. Obecnie zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto. Ewentualne przekroczenie tego progu sprawia, że dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone. Co bardzo ważne, zdarza się, że możemy zaliczyć to kryterium, ale pieniędzy nie dostać. Dlaczego?

Wystarczy nie spełniać innego warunku przyznania zapomogi, jakim jest pozostawanie matki pod opieką lekarza przynajmniej od 10 tygodnia trwania ciąży (dotyczy jedynie biologicznych rodziców). Becikowe trafia też do osób samotnie wychowujących. Jednak tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Samotny rodzic może otrzymać becikowe, kiedy drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Kolejne wyjątki to sytuacja, kiedy rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Inne sytuacje zakładają te momenty, kiedy sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka.

Wniosek o becikowe. Jakie dokumenty są potrzebne?

1000 zł becikowego zostanie przyznane po złożeniu odpowiednich dokumentów. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej albo wysłać pocztą. Wniosek o becikowe można złożyć również online. Jak złożyć wniosek o becikowe przez Internet? Można to zrobić, logując się do portalu Emp@tia.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać becikowe? Do wniosku o zapomogę 1000 zł na dziecko należy dołączyć zaświadczenie od lekarza, że przynajmniej od 10 tygodnia ciąży dziecko było pod obserwacją specjalisty. W tym wypadku wystarczy karta ciąży uzyskana od lekarza. Do wniosku o becikowe trzeba przygotować:

dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek;

wasze numery PESEL;

adres e-mail;

numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie.

Jeśli natomiast starający się o becikowe jest cudzoziemcem, do wniosku trzeba dołączyć dokument poświadczający prawo do pobytu i wykonywania pracy w Polsce.

Ile jest czasu na złożenie wniosku o becikowe?

Rodzice na złożenie wniosku mają 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka. Przekroczenie tego terminu oznacza, że becikowe bezpowrotnie przepada. Nieco inaczej wyglądają terminy w przypadku opiekunów prawnych, faktycznych oraz rodziców adopcyjnych. Ci rodzice na złożenie wniosku o becikowe mają 12 miesięcy od momentu przysposobienia dziecka.

Ile czeka na się na becikowe? Po złożeniu wniosku powinien on zostać rozpatrzony w ciągu jednego miesiąca. Ustawodawca zastrzega sobie jednak prawo do tego, że w przypadku rozpatrywania szczególnie skomplikowanej sprawy okres ten wydłuży się do dwóch miesięcy. Po tym czasie świadczenie powinno zostać przyznane, a pieniądze trafią do rodziców na konto lub fizycznie od listonosza.

