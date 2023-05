Przy ul. Rolniczej w Sieniawce stoją bloki z mieszkaniami komunalnymi. Mieszka w nich blisko 300 osób.

Lokale ogrzewane są piecem na olej opałowy. Piec działa, ale, jak mówili nam w ubiegłym roku mieszkańcy, kaloryfery w ich mieszkaniach nie grzały tak, jak powinny. Mieszkańcy korzystali z grzejników elektrycznych, zdarzało się, że spali ubrani, pod kołdrami i kocami.

Każdy z mieszkańców przez cały rok płaci zaliczki na rzecz ogrzewania - po kilkaset złotych miesięcznie. Mimo, jak mówili, wysokich opłat i niewielkiej ilości dostarczanego do lokali ciepła, dostali pisma z informacją o niedopłatach za sezon grzewczy. Burmistrz miasta i gminy Bogatynia mówił nam wtedy: - Ceny paliwa uległy zmianie, zaliczki były nieadekwatne, zatem mieszkańcy do kosztów paliwa dopłacić muszą.

6 tys. zł dopłaty do ciepła. "Nieporozumienie"

Mieszkańcy lokali komunalnych wskazują, że po naszym tekście w mieszkaniach zrobiło się nieco cieplej. - Było lepiej, niż przed nagłośnieniem sprawy, ale nadal nie tak, jak człowiek oczekuje. Przez miesiąc mierzono nam temperaturę w domach, w moim mieszkaniu maksymalna temperatura w najzimniejszym pokoju to było 18-19 stopni - mówi Interii Ewelina Brzozowska.

U innej mieszkanki, która prosi o anonimowość, było aż za ciepło. - Jak na zewnątrz było 10 stopni, to w mieszkaniu było wręcz za gorąco. Podkręcili ogrzewanie, u mnie aż za bardzo - komentuje.

Problem powrócił, kiedy przyszło rozliczenie kolejnego sezonu grzewczego. - Otrzymałam w kwietniu pismo o ponad 6 tys. zł niedopłaty za ciepło. To trzy razy więcej niż w ubiegłym roku - wówczas musiałam dopłacić 2200 zł - mówi kobieta. Ma mieszkanie wielkości 106 m2. Mieszka z piątką dzieci. - Ja nie poczuwam się, żeby tę niedopłatę opłacić. To jest jakieś nieporozumienie - dodaje.

Ewelina Brzozowska w zeszłym roku niedopłatę za ogrzewanie miała wyliczoną na 1200 zł. Teraz dopłacić musi kolejne 3300 zł. - My toniemy w długach - mówi Interii. - Część ludzi ma jeszcze poprzednie zadłużenie związane z ciepłem rozłożone na raty. Teraz te kwoty są tak kolosalne, że ludzi po prostu na to nie stać - wskazuje. I przyznaje, że część mieszkańców poprzednich niedopłat za ciepło w ogóle nie opłaciła.

Kobieta mówi jeszcze, że od kwietnia mieszkańcy muszą płacić też więcej za prąd. Już nie 85 groszy za kilowatogodzinę, a 1,55 zł. - Chodzą też słuchy, że podniosą nam miesięczne opłaty za ogrzewanie, te zaliczki, które płacimy cały rok - dodaje.

Muszą dopłacić blisko pół miliona zł

Teraz mieszkańcy odwołują się od wezwań dotyczących kilkutysięcznych niedopłat związanych z ogrzewaniem. Wysłali też pod koniec kwietnia pismo do burmistrza miasta i gminy Bogatynia oraz dyrektora MZGK w Bogatyni z prośbą o spotkanie.

We wtorek takie spotkanie z mieszkańcami się odbędzie. Jeszcze przed nim poprosiliśmy gminę o odniesienie się do sprawy.

Gmina przypomniała, że stawka zaliczki za centralne ogrzewanie na dany rok obliczana jest na podstawie kosztu faktycznie zużytego oleju opałowego w roku poprzednim oraz powierzchni wszystkich lokali, w tym również lokali użytkowych oraz lokali niezamieszkałych.

"Rozliczenie zaliczek za centralne ogrzewanie za rok 2022 wykazało różnicę w wysokości 477.483,95 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kosztem zużytego oleju opałowego a wysokością naliczeń za centralne ogrzewanie we wszystkich lokalach" - czytamy w odpowiedzi gminy.

Wyliczono, że niedopłata w przeliczeniu na ogólną powierzchnię grzewczą wszystkich lokali wynosi 58 zł/m2. "Wysokość niedopłaty wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu cen zakupu oleju opałowego do kotłowni. Według faktur cena netto za zakup jednego litra oleju opałowego wzrosła z kwoty 3,35 zł/l - olej zakupiony w miesiącu styczniu 2022 r. do maksymalnej kwoty w wysokości 6,33 zł/l - olej zakupiony w dniu 09 marca 2022 r." - wskazuje gmina.

"Na podstawie kosztów zużycia oleju opałowego w roku 2022 skalkulowano stawkę za 1 m2 powierzchni grzewczej na rok 2023 w wysokości 12,37 zł/m2" - dodaje gmina, co prawdopodobnie oznacza kolejne podwyżki, bo do tej pory mieszkańcy płacili 7,95 zł/m2.

Prace remontowe przełożone na "po okresie grzewczym"

Spytaliśmy też, czy prace modernizacyjne dotyczące systemu ogrzewania, o których mówił nam burmistrz w październiku 2022 roku, zostały wykonane. Jak wskazywał, "jeszcze przed sezonem grzewczym Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie gminy wymienił część rur w piwnicach. Na wiosnę wymienimy kolejne. (...) Będzie nowa kotłownia, z nowym piecem gazowym i olejowym. W przyszłym roku będzie już działać".

"Jeśli chodzi o kolejne prace remontowe dotyczące systemu ogrzewania, modernizację przewodów cieplnych i przyłącza można wykonać dopiero po okresie grzewczym" - informuje gmina. Ten zdaje się jeszcze trwać, bo jak mówi Ewelina: - Na dworze jest 20 stopni, a u nas jak na złość teraz grzeją.

Gmina chce przebudować kotłownię. W maju rozstrzygnięto przetarg w tej sprawie.

Na koniec gmina wskazuje: "Na dzień 30.04.2023 r. zadłużenie mieszkańców budynków komunalnych usytuowanych w Sieniawce przy ul. Rolniczej wynosi 855.104,55 zł"

"Za rok będzie jeszcze gorzej"

- Myślę o tym, żeby w końcu się stąd wyprowadzić. Teraz przyszło 6 tys. zł niedopłat, za rok przyjdzie 20 tys. zł i obudzę się w wieku 60 lat, zadłużona, nie mając nic własnego - mówi nam jedna z mieszkanek. - To mieszkanie nigdy nie będzie moje, zresztą nie wiem, czy chciałabym, żeby było - dodaje.

Ewelina Brzozowska nie wie, co robić dalej: - Czuję, że za rok będzie jeszcze gorzej. A skoro prąd też będzie droższy, a zimą kaloryfery letnie, to ja już się nie dogrzeję już grzejnikiem elektrycznym. Nie będzie mnie na to stać - podsumowuje.