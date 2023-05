Piąta edycja naboru wniosków dotyczących dofinansowania w ramach programu "Mój Prąd" została uruchomiona 22 kwietnia 2023 r. Pierwszy nabór do programu odbył się w 2019 roku.

Tym razem beneficjenci spełniający wymagania mogą otrzymać nawet do 58 tys. zł, jednak kwota ta nie może przekroczyć wartości 50 proc. inwestycji. W ramach zapowiedzianej edycji rozszerzono zakres rzeczowy programu o dodatkowe elementy. To już nie tylko fotowoltaika, ale także pompy ciepła i kolektory słoneczne na ciepłą wodę, na które można dostać bezzwrotne środki.

"Mój Prąd 5.0". Pompy ciepła i kolektory - dom efektywny energetycznie

Anna Moskwa - minister klimatu i środowiska - zapewniła, że rozszerzenie programu "Mój Prąd" o dofinansowanie zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom.

- To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej - mówiła szefowa resortu.

Budżet programu wynosił 100 mln zł, ale po miesiącu się wyczerpał, dlatego rząd dołożył do niego dodatkowe 400 mln zł - ogłosiła 22 maja Anna Moskwa. Na piątą edycję "Mojego Prądu" jest więc zabezpieczone 0,5 mld zł.

"Mój Prąd 5.0". Na jaką kwotę dofinansowania mogą liczyć uczestnicy?

Dotacje, jakie zaplanowano w ramach 5. edycji programu "Mój Prąd", zależą głównie od grupy prosumentów, która zwraca się dofinansowanie.

Na przykład wsparcie tylko do paneli fotowoltaicznych może wynieść maksymalnie do 6 tys. zł.

Rozszerzenie instalacji na przykład o magazyn energii gwarantować może maksymalną dotację wysokości 7 tys. zł. Ci którzy mają już panele, mogą otrzymać 3 tys. zł "bonusu" przy rozbudowie systemu fotowoltaiki.

Dotowane są dodatkowe elementy, jak magazyn ciepła (do 5 tys. zł), magazyn energii (do 16 tys. zł), system zarządzania energią (do 3 tys. zł).

Przy realizacji inwestycji, która obejmie mikroinstalację fotowoltaiczną i gruntową pompę ciepła, w zależności od jej rodzaju można liczyć na kwoty nawet do 28,5 tys. zł. W przypadku pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej można uzyskać do 19,4 tys. zł. W innych przypadkach kwoty są mniejsze.

Z kolei kolektory słoneczne to dotacja do 3,5 tys. zł. Więcej informacji tutaj.

"Mój Prąd 5.0". Którzy prosumenci mają szansę na dotacje?

Program "Mój Prąd 5.0" skierowany jest do trzech grup wnioskodawców. Są to:

osoby rozliczające się z wyprodukowanego prądu w systemie net-billing , które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;

, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej; osoby rozliczające się w systemie net-meteringu , które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli fotowoltaicznych, pod warunkiem, że przejdą na net-billing;

, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli fotowoltaicznych, pod warunkiem, że przejdą na net-billing; osoby rozliczające się w starym systemie (net-metering), które skorzystały z dofinansowania do paneli pod warunkiem, że instalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano wsparcie, została przyłączona i opłacona po 1 lutym 2020 r. oraz, że przejdą na net-billing i we wniosku o dofinansowanie zawrą inwestycję w dodatkowe urządzenie objęte programem "Mój Prąd", np. pompę ciepła.

Intensywność dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a sam zakres tzw. kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Najnowsza edycja programu "Mój Prąd 5.0" finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dotacje będą przyznawane w ramach działania o nazwie: "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Nabór wniosków do programu "Mój Prąd 5.0" potrwa do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Więcej informacji na rządowej stronie Mój Prąd poświęconej programowi.

