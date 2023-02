Z ostatnio publikowanych danych (z listopada 2022 r.) przez PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) możemy się dowiedzieć, że sprzedaż pomp ciepła wzrosła aż o 140 proc. Dotyczy to odmiany powietrze-woda, którą Polacy wybierają najczęściej. Z kolei sprzedaż pomp gruntowych wzrosła o ok. 40 proc. Oznacza to, że w ubiegłym roku sprzedano ponad 200 tys. sztuk urządzeń grzewczych.

Reklama

Dużą pomocą są rozmaite programy dotyczące dopłaty do pomp ciepła. Niestety, pomimo ostatnich zapowiedzi NFOŚiGW, wciąż nie ma atrakcyjnych opcji dofinansowania, z których mogą skorzystać właściciele nie nowych, a wybudowanych wcześniej nieruchomości. Prawdopodobnie nie zmieni się to w najbliższym czasie. Jakie dopłaty do pomp ciepła można uzyskać w 2023 roku?

Dotacje do pomp ciepła: Program "Czyste Powietrze"

"Czyste Powietrze" jest pierwszym, ogólnopolskim programem dopłat. Polega na dofinansowaniu wymiany starych, nieekologicznych pieców, a także docieplenia domów jednorodzinnych. Głównym założeniem pakietu "Czyste Powietrze" jest walka ze smogiem.

Czytaj również: Posiadacze instalacji fotowoltaicznej zużywają 20 proc. wyprodukowanej energii

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych. Dokładnie właścicieli domów termo izolowanych. Zakres inwestycji dotyczy zakupu i montażu pomp ciepła typu:

gruntowa,

powietrze/ woda,

powietrze/ powietrze.

Dla osób, które chcą skorzystać z dofinansowania z programu "Czyste Powietrze", jest prowadzony nabór ciągły. Z kolei maksymalna wysokość dopłaty wynosi 32 tys. zł. Jeśli inwestor decyduje się do tego na fotowoltaikę, to może otrzymać 37 tys. zł w ramach dofinansowania.

Dotacje do pomp ciepła: Program "Ciepłe Mieszkanie"

Program "Ciepłe Mieszkanie" został utworzony w ramach uzupełnienia oferty pakietu "Czyste Powietrze". Celem wprowadzenia pakietu "Ciepłe Mieszkanie" było poprawienie stanu powietrza w Polsce.

Czytaj również: Liczby przemawiają za transformacją energetyczną

Program "Ciepłe Mieszkanie" jest przeznaczony dla osób fizycznych. Dotyczy właścicieli oraz współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie można uzyskać na zastosowanie:

kotła gazowego kondensacyjnego oraz odmiany na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

ogrzewanie elektryczne,

pompy ciepła typu powietrze/powietrze lub woda/powietrze,

podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła.

Nabór do programu "Ciepłe Mieszkanie" ruszył w lipcu 2022 roku i trwał do 31 grudnia. Następny będzie prowadzony do 31 grudnia 2023 roku. W zależności od dostępności środków. W ramach dofinansowania "Ciepłe Mieszkanie" można otrzymać rekompensatę do 30 proc. kosztów. W przypadku powietrznej pompy ciepła może to być 7 tys. zł, a gruntowej 21 tys. zł.

Dotacje do pomp ciepła: program „Moje Ciepło”

Środki z Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW zostały włączone w pakiet programów dotacji do pomp ciepła 29 kwietnia 2022 roku. Głównym założeniem pakietu "Moje Ciepło" jest wspieranie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz rozwoju energetyki prosumenckiej.

Czytaj również: Po raz pierwszy doświadczyliśmy prawdziwie globalnego kryzysu energetycznego

Z programu "Moje Ciepło" mogą skorzystać osoby fizyczne. W tym przypadku dotyczy to właścicieli domów, które przechodzą termomodernizację. Dofinansowanie obejmuje:

wodne pompy ciepła,

gruntowe pompy ciepła,

powietrzne pompy ciepła.

Nabór do programu "Moje Ciepło" jest prowadzony w trybie ciągłym. Maksymalnie można uzyskać dopłatę o wartości 32 tys. zł. Jeśli inwestycja obejmuje też fotowoltaikę, to największa kwota dotacji wynosi 37 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna – odliczenie kosztów inwestycji od podatku

Sposobem na to, żeby odciążyć swój budżet w związku z realizowaniem inwestycji w pompy ciepła, jest ulga termomodernizacyjna. Kwota odliczenia może wynieść maks. 53 tys. złotych dla jednej osoby. Oznacza to, że w przypadku małżeństwa wartość ulgi termomodernizacyjnej będzie dwukrotnie większa, a jej wartość będzie równać się maks. 106 tys. złotych.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej jest przeznaczone dla osób, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Powinni być to podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym wg zasad ogólnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowania liniowego.

Czytaj również:

Rumunia stawia na energię solarną. Wybuduje największą elektrownię słoneczną w Europie

Fotowoltaika. Farma Mitra zasili 30 tys. gospodarstw domowych

PSE ograniczały produkcję prądu przez wiatraki. Była zbyt duża