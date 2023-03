Spis treści: 01 Obniżka cen gazu: Dla kogo mniejsze rachunki?

02 O ile spadną ceny gazu po obniżce PGNiG?

03 Z czego wynikają obniżki cen gazu?

Obniżka cen gazu: Dla kogo mniejsze rachunki?

Obniżka cen gazu wejdzie w życie już 15 marca i będzie obowiązywała wszystkich odbiorów rozliczających się na podstawie cennika Gaz dla Biznesu. Dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. piekarni, cukierni i restauracji, które w ostatnich miesiącach z powodu wysokich rachunków wpadały w duże kłopoty finansowe. To właśnie koszty gazu były wymieniane jako jeden z głównych powodów bankructwa wielu lokalnych biznesów.

PKN Orlen, do którego należy spółka PGNiG Obrót detaliczny, poinformował, że gaz w niższej cenie dotrze do ponad 130 tysięcy użytkowników. To już druga obniżka cen w tym roku, ma to związek ze stale malejącymi cenami hurtowych kontraktów na energię, które zaczynają znajdować odzwierciedlenie w handlu detalicznym. Obniżka z połowy stycznia wyniosła 19 procent.

O ile spadną ceny gazu po obniżce PGNiG?

Pod koniec zeszłego roku cena 1 MWh wynosiła 793 zł. Styczniowa obniżka zmniejszyła tę kwotę do 650 zł/MWh, czyli o 18,04 proc. Po obniżce, która wejdzie w życie 15 marca, cena gazu wyniesie 353 zł/MWh. To 45,7 proc. obniżki w stosunku do tej z połowy stycznia i 55,5 proc. w stosunku do cen z pierwszych dni 2023.

Żeby skorzystać z obniżki cen gazu nie trzeba wypełniać ani przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów. Rachunki zostaną pomniejszone automatycznie w rozliczeniu, które dostaniemy od sprzedawcy gazu.

Z czego wynikają obniżki cen gazu?

Obniżki cen gazu dla odbiorców detalicznych wynikają z ogromnych spadków, które od dłuższego czasu możemy obserwować na rynku hurtowym. Dla Europy punktem odniesienia, jeżeli chodzi o ceny gazu są notowania kontraktów terminowych na holenderskiej giełdzie TTF. Jak widać na poniższym wykresie, od czasu piku pod koniec sierpnia 2022 roku na poziomie 340 euro/MWh ceny spady już 8-krotnie. Na dzień 6.03 kontrakty na gaz są warte 42,85 euro/MWh, czyli przy aktualnym kursie ok. 202 zł.

Widać wyraźnie, że obniżki przychodzą dłuższy czas po uspokojeniu się sytuacji na rynku. Orlen tłumaczył to faktem, że w czasie, kiedy cena za 1 MWh wynosiła prawie 1500 zł, PGNiG utrzymywało cenę 794 zł. Trzeba jednak zauważyć, że ceny powyżej 250 euro utrzymywały się przez zaledwie 2 tygodnie w szczycie strachu przed srogą zimą i odcięciem od gazu z Rosji.

Od połowy października ceny hurtowe nawet na jeden dzień nie przekroczyły już 150 euro, czyli ok. 700 zł. Aktualne ceny gazu są niższe niż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Drastyczny spadek cen to także efekt wyjątkowo ciepłej zimy, która nie tylko nie wyczerpała, ale pozwoliła zwiększyć zapasy gazu w UE.

