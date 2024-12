"Kiedy siły terrorystyczne infiltrowały Damaszek, w porozumieniu z naszymi rosyjskimi sojusznikami przeniosłem się do Latakii, aby nadzorować operacje bojowe" - przekazał.

Pierwsze oświadczenie Baszara al-Asada. Dyktator przebywa w Rosji

"Nie mając realnych możliwości opuszczenia bazy, Moskwa zwróciła się do dowództwa o zorganizowanie natychmiastowej ewakuacji do Rosji " - czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie dyktator zapewnił, że " nie planował opuścić kraju , wbrew temu, co wcześniej mówiono".

Koniec rządów Asadów w Syrii. Władimir Putin udzielił azylu

Ucieczka dyktatora z Syrii oznaczała definitywny koniec rządów jego rodziny, które trwały pięć dekad. On sam rządził krajem przez 24 lata.

9 grudnia Kreml poinformował, że prezydent Władimir Putin podjął decyzję o udzieleniu azylu al-Asadowi w Rosji, która w 2015 roku wysłała swoje siły powietrzne do Syrii, aby pomóc odeprzeć mu siły rebeliantów.

"Financial Times" przekazał w poniedziałek, że w latach 2018-2019 al-Asad wysłał do Moskwy dwie tony banknotów o nominale 500 euro i 100 dolarów, o łącznej szacunkowej wartości 250 mln dol., co zbiegło się w czasie m.in. z zakupem luksusowych nieruchomości w Moskwie przez rodzinę Asada.