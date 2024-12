Niemiecka minister spraw wewnętrznych, Nancy Faeser, powiedziała w poniedziałek, że koniec "brutalnej tyranii" al-Asada był dla wielu wielką ulgą, a wielu uchodźców, którzy znaleźli ochronę w Niemczech, "wreszcie ma nadzieję na powrót do swojej syryjskiej ojczyzny i odbudowę swojego kraju".

Z kolei, jak pisze "Guardian", minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner przekazał, że polecił ministerstwu przygotowanie "programu uporządkowanej repatriacji i deportacji do Syrii".

Syria. Migracje w obie strony

Po obaleniu reżimu w Syrii należy spodziewać się, że ruchy migracyjne będą odbywać się w obu kierunkach - podkreśla prof. Witold Klaus, współprzewodniczący Konsorcjum Migracyjnego. Eksperci ostrzegają jednocześnie, że to zbyt wcześnie, by mówić o bezpiecznym powrocie do Syrii.