Itamilradar zaobserwował dwa samoloty Ił-76TD należące do rosyjskiego ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych, które odbyły pod koniec mijającego tygodnia kilka lotów między Rosją a wschodnią Libią . Samoloty te są często wykorzystywane w misjach rosyjskiego resortu obrony.

To kolejny dowód na to, że Moskwa , zwłaszcza po upadku reżimu Baszara al-Asada w Syrii , koncentruje się na wschodniej części Libii, gdzie próbuje rozbudować bazę lotniczą Al-Chadim i utworzyć bazę morską w Tobruku.

Rosyjskie samoloty latają do Libii. W tle kluczowa baza

Baza Al-Chadim jest dla Rosji kluczowym punktem tranzytowym używanym do przerzucania sprzętu i pracowników do kopalni kontrolowanych przez najemników z Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, a także do wywozu wydobytego z tych kopalni złota.