Obalili reżim Asada. Rebelianci ujawniają kulisy operacji

Przygotowania do "operacji odwetowej" o nazwie "Deterring Aggression" syryjska opozycja rozpoczęła w 2023 roku. Jej celem było obalenie Baszara al-Asada i upadek trwającego 24 lata reżimu - dowiadujemy się z wywiadu, którego Abu Hassan al-Hamwi, jeden z dowódców HTS (Hajat Tahrir asz-Szam) i były lider wojskowego skrzydła grupy, udzielił brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian".

Syria: Rebelianci wykorzystali nieuwagę Iranu i Rosji

Następnie - jak powiedział - próbował zebrać siły rebeliantów i dżihadystów w południowej Syrii, która znajdowała się pod kontrolą Asada od sześciu lat, by stworzyć "zjednoczony pokój wojenny" .

"Damaszek nie może upaść, dopóki nie upadnie Aleppo"

W weekend, 7-8 grudnia rebeliantom udało się wkroczyć do Damaszku, a wcześniej zdobyć na północy miasta Aleppo, Hama i Homs. To zmusiło Asada do ucieczki z kraju. - Mieliśmy przekonanie, poparte historycznym precedensem: Damaszek nie może upaść, dopóki nie upadnie Aleppo - powiedział Hamwi w wywiadzie.