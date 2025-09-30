Pilny apel premier Włoch do międzynarodowej flotylli. "Zatrzymajcie się"

W skrócie Premier Włoch Giorgia Meloni wezwała międzynarodową flotyllę pomocową zmierzającą do Strefy Gazy do wstrzymania misji, obawiając się naruszenia porozumienia pokojowego Trumpa.

Polityk wyraziła obawę, że przełamanie blokady morskiej Izraela może doprowadzić do zburzenia planów pokoju w Strefie Gazy.

W międzynarodowej flotylli uczestniczą m.in. Polacy. Wśród nich znajduje się poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

Meloni napisała w mediach społecznościowych, że "z planem pokojowym dla Bliskiego Wschodu zaproponowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa pojawiła się wreszcie nadzieja na porozumienie, które zakończy wojnę i cierpienia palestyńskiej ludności cywilnej".

"Jest to krucha równowaga, którą wielu chętnie by zburzyło" - podkreśliła. W dalszej części wpisu Meloni odniosła się do międzynarodowej flotylli pomocowej, która zmierza do Strefy Gazy.

Giorgia Meloni do międzynarodowej flotylli: Nadszedł czas na powagę i odpowiedzialność

Włoska premier obawia się, że pretekstem do zburzenia porozumienia może być przełamanie blokady morskiej Izraela przez flotę pomocową. "Uważam, że flotylla powinna się teraz zatrzymać i zaakceptować jedną z różnych propozycji, które zostały przedstawione w celu bezpiecznego dostarczenia pomocy".

"Każdy inny wybór grozi przekształceniem się w instrument uniemożliwiający pokój, podsycający konflikt, a tym samym uderzający szczególnie w ludność Gazy, której rzekomo chce się nieść pomoc. Nadszedł czas na powagę i odpowiedzialność" - podkreśliła.

Flotylla Sumud. Wśród uczestników Polacy

Globalna Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Na pokładzie jednostek wchodzących znajdują się również Polacy, wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

Z kolei w składzie włoskiej delegacji jest między innymi kilku parlamentarzystów.

Strefa Gazy. Donald Trump z propozycją porozumienia. Podał szczegóły

W poniedziałek prezydent USA Donald Trumpa zaproponował porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Propozycja zakłada trwałe zakończenie działań wojennych, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Hamas miałby oddać władzę i złożyć broń, a Strefą Gazy rządziłaby tymczasowa palestyńska administracja. Rozmieszczono by tam również międzynarodowe siły stabilizacyjne. Całością zarządzałaby międzynarodowa Rada Pokoju kierowana przez Trumpa. Docelowo władzę nad Strefą Gazy miałaby przejąć zreformowana Autonomia Palestyńska.

W propozycji zapisano, że mieszkańcy Strefy Gazy nie zostaną zmuszeni do jej opuszczenia, a nawet będą zachęcani, by w niej pozostać. Wykluczono też ponowną izraelską okupację lub aneksję.

Wojska izraelskie miałyby stopniowo wycofywać się ze Strefy Gazy wraz z przejmowaniem odpowiedzialności przez siły stabilizacyjne i demilitaryzacją tego terytorium.

