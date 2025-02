- Jeśli o mnie chodzi, to jeśli wszyscy zakładnicy nie zostaną wypuszczeni do godziny 12:00 w sobotę (...) powiedziałbym: anulujmy to (zawieszenie broni-red.) i niech rozpęta się piekło - powiedział Donald Trump w Białym Domu, pytany o opóźnienie w uwolnieniu kolejnej grupy izraelskich zakładników przez Hamas. Trump przyznał jednocześnie, że ostateczna decyzja należy do Izraela. - Powiedziałbym, że powinni zostać zwolnieni do soboty o 12. Powinni zostać uwolnieni wszyscy, nie w małych grupach, nie po dwóch, czy czterech - zaznaczył.

