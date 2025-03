Trzęsienie ziemi w Bangkoku. Potężne wstrząsy i chaos informacyjny

Chociaż epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Mandalaj , to odczuwalne było w innych miastach Tajlandii, w tym w stolicy. Niestety na skutek tego doszło do wielu zniszczeń. Rozstąpiły się drogi, zawaliły budynki, trzęsienie doprowadziło też do tego, że z dachów wieżowców wylała się na ulice woda.

Niestety doprowadziło to do tragicznych konsekwencji. Media donoszą, że pod gruzami zawalonego 30-piętrowego wieżowca w Bangkoku znajdują się co najmniej 43 osoby. Większość z nich to zapewne pracownicy, ponieważ budynek był jeszcze w budowie.